ഫിൻലൻഡ് ഉൾക്കടലിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

ഫിൻലൻഡ് ഉൾക്കടലിൽ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണംtext_fields
കിയവ്: ഫിൻലൻഡ് ഉൾക്കടലിൽ റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കപ്പലിന് തുറമുഖത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു.
റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബാൾട്ടിക് കടൽ മേഖലയിലെ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനിടെയാണ് നാരോ-ഫോമിൻസ്ക് യുദ്ധക്കപ്പലിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യമായാണ് ബാൾട്ടിക് കടലിൽ ചരക്കുകപ്പലുകളും മറ്റ് സിവിലിയൻ കപ്പലുകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിനെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആക്രമണം നടന്നതായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫിൻലൻഡ് തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 28 മൈൽ അകലെയുള്ള സുവർസാരി ദ്വീപിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി റഷ്യയുടെ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന-കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഊർജമേഖലയിലെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.
റഷ്യയുടെ പ്രിമോർസ്ക്, ഉസ്റ്റ്-ലുഗ എന്നീ എണ്ണ തുറമുഖങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ വിപുലമായ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണമെന്നും യുക്രെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.
യുദ്ധത്തിൽ യുക്രെയ്ന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണക്കാരിൽ ഒന്നായ നാറ്റോ അംഗരാജ്യമായ ഫിൻലൻഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, റഷ്യയുടെ ബാൾട്ടിക് കടൽ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകളാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഫിൻലൻഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എലീന വാൽട്ടോണൻ, ബാൾട്ടിക് കടൽ സിവിലിയൻ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് സുരക്ഷിതവും സമാധാനപരവുമായ മേഖലയായി തുടരുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയ കേബിളുകൾ കടന്നുപോകുന്ന ഈ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളും എണ്ണ ടാങ്കറുകളും നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെ, യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ എസ്റ്റോണിയയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നതായി എസ്റ്റോണിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മാർട്ടിൻ ഹെറെം പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് നാറ്റോയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ആകാശത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഡ്രോൺ വെടിവെച്ചിടാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായി ഹെറെം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കപ്പൽ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാരോ-ഫോമിൻസ്ക്, എം-ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുകിട ഗൈഡഡ് മിസൈൽ കോർവെറ്റാണെന്നും കപ്പലിൽ കാലിബർ, ഒനിക്സ് ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യുക്രെയ്ൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ എസ്.ബി.യു അറിയിച്ചു.
ആഴം കുറഞ്ഞ ജലപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ. റഷ്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇവ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കപ്പലിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഫോടനമെങ്കിലും നടന്നതായി ഫിൻലൻഡ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിതീകരിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യൻ സൈനികർക്ക് ജീവഹാനിയോ പരിക്കുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.