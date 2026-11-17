ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഉപരോധവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർtext_fields
ലണ്ടൻ: വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എട്ട് ഇസ്രായേലി കമ്പനികൾക്കു മേൽ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ്. ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായം തടയുന്ന ഇസ്രായേൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ സംഘടനക്കും ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പുതുതായി വൻകിട കുടിയേറ്റ പദ്ധതി ഇ1ന് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കാനിരിക്കെയാണ് നടപടി.
മുമ്പും ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേ സമയം, അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഗാദി ഐസൻകോട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗസ്സയിലേക്ക് സഹായം എത്തുന്നതുപോലും ഇസ്രായേൽ മുടക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴയിൽ തകർന്ന തമ്പുകൾ മാറ്റി പകരം ഒന്നര ലക്ഷം തമ്പുകൾ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് അനുമതി കാത്തുകിടക്കുന്നുണ്ട്.