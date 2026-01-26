പാകിസ്താന് പണി കൊടുത്ത് യു.എ.ഇ; ഇസ്ലാമാബാദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരാറിൽനിന്ന് യു.എ.ഇ പിന്മാറിtext_fields
ദുബൈ: ഇസ്ലാമാബാദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കരാറിൽനിന്ന് യു.എ.ഇ പിന്മാറി. കടുത്ത സാസത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാകിസ്താൻ സ്വകാര്യവത്കരണം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇസ്ലാമാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് കരാറിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് യു.എ യും പാകിസ്താനും ഒപ്പ് വെച്ചത്. എന്നാലിപ്പോൾ കരാറിൽനിന്ന് യു.എ.ഇ പിന്മാറിയെന്ന് പാകിസ്താൻ ദിനപത്രമായ ‘എക്സ്പ്രസ് ട്രിബൂൺ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മോദിയുമായി ഡൽഹിയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രം നീണ്ട ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ നിർണായകനീക്കം യു.എ.ഇ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമുള്ള ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ആറ് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൽഹി യാത്ര നടത്തിയത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു.
പാകിസ്താൻ സൗദി അറേബ്യയുമായി ചേർന്ന് ഇസ്ലാമിക് നാറ്റോ സഖ്യം രൂപവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പ്രതിരോധ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. കരാർ പ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കപ്പെടും.
യമൻ വിഷയത്തിൽ യു.എ.യും സൗദിയും ഉടക്കിലാണ്. യമനിലെ വിഘടനവാദികളായ എസ്.എ.ടിക്ക് യു.എ.ഇ പിന്തുണ നൽകുന്നു എന്നാണ് സൗദിയുടെ ആരോപണം. യു.എ.യിൽ നിന്നെത്തിയ കപ്പൽ യമനിൽ വെച്ച് സൗദി സൈന്യം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ വൈരം ശക്തമാവാൻ കാരണമായി. യു.എ.ഇ സൈന്യം യമനിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ അടിയന്തര ഡൽഹി സന്ദർശനവും പാകിസ്താന് ഇരുട്ടടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമാബാദ് വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് കരാറിൽനിന്ന് യു.എ.ഇ പിന്മാറുന്നതും
