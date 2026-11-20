പാക് തീരത്ത് എണ്ണക്കുഴിച്ചെടുക്കാൻ തുർക്കിയ; 'ഓറുച്ച് റീസ്' കറാച്ചിയിൽtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ തീരക്കടൽ മേഖലകളിൽ ഹൈഡ്രോകാർബൺ (എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം) ശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പര്യവേക്ഷണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് തുർക്കിയ അറിയിച്ചു. തുർക്കിയയുടെ ഗവേഷണ കപ്പലായ ഓറുച്ച് റീസ് പര്യവേക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും 2027ൽ ഡ്രില്ലിങ് തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും തുർക്കി ഊർജമന്ത്രി അൽപാർസ്ലാൻ ബയ്റക്തർ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.
പാകിസ്താനിലെ മൂന്ന് കടൽമേഖലകളിലും രണ്ട് കരമേഖലകളിലും ഹൈഡ്രോകാർബൺ പര്യവേക്ഷണത്തിനും ഉൽപാദനത്തിനുമായി തുർക്കിയയുടെ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ടി.പി.എ.ഒ കഴിഞ്ഞ വർഷം പാകിസ്താനിലെ വിവിധ കമ്പനികളുമായി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. കരാറുകൾ പ്രകാരം തുർക്കിയയുടെ സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനിയായ ടർക്കിഷ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ, പാകിസ്താൻ കമ്പനികളായ ഒ.ജി.ഡി.സി.എൽ, പാക്കിസ്താൻ പെട്രോളിയം ലിമിറ്റഡ്, മാരി എനർജീസ്, ഫാത്തിമ, പ്രൈം, ജി.എച്ച്.ഡി.എൽ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ബ്ലോക്കുകൾക്കുള്ള (മൂന്ന് കടൽ മേഖലകളും രണ്ട് കര മേഖലകളും) ലൈസൻസിംഗ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഇഷാഖ് ദാറിനും പെട്രോളിയം മന്ത്രി അലി പർവൈസ് മാലിക്കിനുമൊപ്പം കറാച്ചി തുറമുഖത്ത് ഓറുച്ച് റീസ് ഗവേഷണ കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ബയ്റക്തർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സിന്ധു, മക്രാൻ തടങ്ങളിൽ 70 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് ഹൈഡ്രോകാർബൺ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി, ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം ഓറുച്ച് റീസ് ദ്വിമാന, ത്രിമാന സീസ്മിക് സർവേകൾ നടത്തും. ഏകദേശം 20 വർഷത്തിനിടെ പാകിസ്താനിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓഫ്ഷോർ പര്യവേക്ഷണമാണിത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഊർജ സഹകരണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ആഗോള എണ്ണ-വാതക വിപണികളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ബയ്റക്തർ പറഞ്ഞു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തെത്തുടർന്ന് പാകിസ്താന്റെ തീരമേഖലയിലെ പര്യവേക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം ആറുമാസം വൈകിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ബയ്റക്തർ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ആഗോള എണ്ണ-വാതക വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികളും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ ഗതാഗത വെല്ലുവിളികളും നിലനിൽക്കെ, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണ്ണായക ചുവടുവെപ്പായാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഈ നീക്കത്തെ കാണുന്നത്.