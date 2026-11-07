ഇന്ത്യ–പാക് യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തുർക്കിയ ഇറങ്ങുമോ?; മക്ക കരാർ ചർച്ചയിൽ തുർക്കിയ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ച് അംഗങ്ങൾ

ഇന്ത്യ–പാക് യുദ്ധമുണ്ടായാൽ തുർക്കിയ ഇറങ്ങുമോ?; മക്ക കരാർ ചർച്ചയിൽ തുർക്കിയ പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യമുന്നയിച്ച് അംഗങ്ങൾtext_fields
അങ്കാറ: മക്ക കരാർ സംബന്ധിച്ച തുർക്കിയ പാർലമെന്റിലെ ചർച്ചയിൽ, ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായാൽ തുർക്കിയയും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരേണ്ടിവരുമോ എന്ന ചോദ്യമുയർന്നു. സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്താനും തുർക്കിയയും ഒപ്പുവെച്ച സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലാണ് തുർക്കിയ പാർലമെന്റിൽ നിർണായക ചോദ്യം ഉയർന്നത്. പാകിസ്താനെതിരായ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കരാറിലുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിന് കാരണമായത്.
അതേസമയം സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്താൻ, തുർക്കിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 279 പേർ കരാറിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 119 പേർ എതിർത്തു. കരാർ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തുർക്കിയ സൈന്യത്തെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സൈനിക വിന്യാസത്തിന് പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും തുർക്കിയ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഡെം പാർട്ടിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പാർലമെന്ററി ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറുമായ ഗുലിസ്ഥാൻ കിലിച്ചാണ് നിർണായക ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുകയും ഇന്ത്യ പാകിസ്താനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് തുർക്കിയക്കെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സംഘർഷവും ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ആണവായുധ ശേഷിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവർ, പാകിസ്താൻ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ തുർക്കിയയുടെ പ്രതികരണം ആര് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ചോദിച്ചു.
തുടർന്ന് തുർക്കിയ പാർലമെന്റിന്റെ വിദേശകാര്യ സമിതി അധ്യക്ഷനും ഭരണകക്ഷി അംഗവുമായ ഫുവാത് ഒക്ടേയ്, രാജ്യത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായോ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത രീതിയിലോ തുർക്കിയ ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്കും കടക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സൈനികരെ വിദേശത്തേക്ക് വിന്യസിക്കണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക അംഗീകാരം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങളും ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷസാധ്യതയും കരാറിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇറാനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല കരാറെന്ന് തുർക്കിയ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും അമേരിക്കയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുമായി സുരക്ഷാ സഹകരണം ശക്തമാക്കാനുമാണ് സൗദി കരാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.