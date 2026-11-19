വീണ്ടും ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി; രാഷ്ട്രീയ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായാലും ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും, ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ താൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തെഹ്റാനുമായി നേരത്തെ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ വെറും സമയനഷ്ടമായിരുന്നുവെന്നും അവസരം ലഭിച്ചാൽ ഇതേ തീരുമാനം തന്നെ വീണ്ടും എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകൾക്കിടെ ഒപ്പുവെച്ച ധാരണാപത്രം പുരോഗതി വൈകിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, ഇറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ അത് വാഷിങ്ടണിനെ സഹായിച്ചുവെന്ന് ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ‘ആ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ നന്നായി അറിയാൻ സാധിച്ചു, അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുദ്ധം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയെ ന്യായീകരിച്ച ട്രംപ്, തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുകൂലമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ’ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ചെയ്യുമോ? തീർച്ചയായും അതെ എന്നാണ് ഉത്തരം’-ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സംഘർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങളോ പരിഗണനകളോ ആയിരിക്കില്ല തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ആണവ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ രാസ, ജൈവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി സൂചനയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. യു.എസ് ആക്രമണങ്ങൾ തെഹ്റാന്റെ ആണവ നീക്കങ്ങൾക്ക് തടയിട്ടതോടെയാണ് ഇറാൻ പുതിയ വഴികൾ തേടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ‘ഫോക്സ് ന്യൂസി’ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
ജൈവായുധങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ‘വാതകങ്ങളെയും ജൈവായുധങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്ന്’ ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, തന്റെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയില്ല. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് വാഷിങ്ടൺ അല്ലെന്നും 51 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതെന്നും ട്രംപ് വാദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസത്തിനിടെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം 75,000 പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കണക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഏകദേശം 3,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിൽ 7,000ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഇറാൻ ജനത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുരക്ഷാ സേനയുടെ വെടിയേൽക്കുമെന്ന ഭയമാണ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
വാഷിങ്ടൺ ഡിസിയിലെ ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ‘അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ തുടച്ചുനീക്കും’ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ഉറപ്പാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാക്ക് തരുന്നു" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.