ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം: പുടിന്റെയും ഷിയുടെയും സഹായം തേടുമെന്ന് ട്രംപ്; ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് ചർച്ച

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം: പുടിന്റെയും ഷിയുടെയും സഹായം തേടുമെന്ന് ട്രംപ്; ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഇന്ന് ചർച്ചtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ അണുവായുധ നിരോധനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന എ.പി.ഇ.സി (അപെക്) ഉച്ചകോടിയിലായിരിക്കും ട്രംപ് ചൈനീസ്-റഷ്യൻ ഭരണാധികാരികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക. ഉച്ചകോടിയിൽ തന്റെ ചൈനീസ്, റഷ്യൻ സഹപ്രവർത്തകരായ ഷി ചിൻപിങ്, വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് കരുതുന്നതായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽതാനിയുമായി ഇന്ന് വൈകീട്ട് ചർച്ച നടത്തും.
"ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് പുടിനും പ്രസിഡന്റ് ഷിയുമായും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് കൗതുകകരമായിരിക്കും," ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അണുവായുധ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും. നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ വരും. ഇറാനിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നന്നായി മുന്നേറുന്നുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ, അവരുടെ വഴികൾ അടച്ചുപൂട്ടുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്" - അപെക് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ കരമാർഗ്ഗമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യു.എസിന്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ ഐറൺ ഗേറ്റ്' ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "അതിനർത്ഥം കരമാർഗ്ഗം ഒന്നും അകത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ, നാവിക ഉപരോധം ഉള്ളതിനാൽ ജലമാർഗ്ഗവും ഒന്നും ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരിക്കും ട്രംപ് ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽതാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.
ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും വാഷിങ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഖത്തർ മധ്യസ്ഥത തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും ശൈഖ് മുഹമ്മദുമായി ചർച്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു യു.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റോയിട്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പെട്ടെന്നൊരു മുന്നേറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടാൻ "സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന്" ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, യു.എസ്. ആക്രമണം പുനരാരംഭിച്ചാൽ "തീമഴ പെയ്യിക്കും" എന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുന്നതിനായി ടെഹ്റാൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ടു ദിവസത്തെ നിർദ്ദേശം വാഷിംഗ്ടൺ അംഗീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.