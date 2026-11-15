ട്രംപിന്റെ ഫോൺകാളിൽ മുട്ടുമടക്കുമോ നെതന്യാഹു; സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ കാത്ത് തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഗസ്സ

ട്രംപിന്റെ ഫോൺകാളിൽ മുട്ടുമടക്കുമോ നെതന്യാഹു; സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ കാത്ത് തണുപ്പിൽ വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഗസ്സtext_fields
വാഷിങ്ടൺ/ജറുസലം: ഗസ്സയിലേക്ക് ശീതകാല പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളും മാനുഷിക സഹായങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്ന ഇസ്രായേൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎസ് പിന്തുണയുള്ള ‘ബോർഡ് ഓഫ് പീസ്’ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത്. കഠിനമായ ശീതകാലം ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ച് അടിയന്തരമായി സാമഗ്രികളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഗസ്സയിലേക്ക് കടത്തിവിടണമെന്ന് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹമാസിനെ നിരായുധരാക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തണുപ്പിൽ വലയുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതം പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും നിലപാട്.
ഇസ്രായേലിലെ ഒക്ടോബർ 27ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ്, പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊടുക്കാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വലിയ തോതിൽ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ആ ‘ഗ്രേസ് പിരീഡ്’ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കെതിരായ തിരിച്ചടികൾക്ക് ശേഷം വിദേശനയത്തിലൂടെ തന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ട്രംപ്, ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അർഥവത്തായ പുരോഗതി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ബോർഡ് ഓഫ് പീസ് ഉന്നത ദൂതൻ നിക്കോളായ് മ്ലാഡനോവും മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും മുതിർന്ന ദൂതനുമായ ടോണി ബ്ലെയറും അടുത്തിടെ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശനം നടത്തി നെതന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നെതന്യാഹു ഗസ്സ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വഴക്കം കാണിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ കർശന ആവശ്യം. ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ട്രംപും നേരിട്ട് നെതന്യാഹുവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് തന്റെ യുദ്ധാനന്തര ഗസ്സ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഗസ്സയിലെ സഹായ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദി ടെറിട്ടോറീസിന്റെ (സിഒജിഎടി) മേധാവി മേജർ ജനറൽ യോറാം ഹലേവിയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ഉയരുന്നത്. ഇസ്രായേലിലെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഹലേവി, ‘ഇരട്ട ഉപയോഗമുള്ള’ വസ്തുക്കൾ ഗാസയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ചിന്റെയും മറ്റും ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലാണ് സിഒജിഎടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലുണ്ടായ ശക്തമായ ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റും കനത്ത മഴയും ഗസ്സയിലെ അഭ്യർഥി ക്യാമ്പുകളെ പൂർണമായും വെള്ളത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. ടെന്റുകൾ തകർന്നു വീഴുകയും അഭ്യർഥി ക്യാമ്പിലെ മൺതിട്ടയിടിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെ അപലപിച്ചു.
എന്നാൽ, ഹമാസ് സിമന്റും ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് റോക്കറ്റുകളും തുരങ്കങ്ങളും നിർമിക്കുകയാണെന്നും, ഗസ്സയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭീകരവാദ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വാദം. 91,000ലധികം ടെന്റുകളും ശീതകാല വസ്ത്രങ്ങളും അടിയന്തരമായി എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹമാസ് പൂർണമായി നിരായുധരാക്കപ്പെടാതെ സ്ഥിരമായ പുനർനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് ഇസ്രായേൽ സർക്കാർ. പ്രീഫാബ്, മൊബൈൽ ഹോമുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവേശനവും ഇസ്രായേൽ പൂർണമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിന്റെ കർശന നിലപാടുകൾ കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന സേനയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗസ്സയുടെ പ്രവേശനവും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ, ബോർഡ് ഓഫ് പീസിന്റെ പുതിയ ഗസ പൊലീസ് സേനയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 16,500ലധികം ഫലസ്തീനികളെ പരിശീലനത്തിനായി ഗസ്സ വിട്ടുപോകാൻ ഇസ്രായേൽ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും, നെതന്യാഹു കെയർടേക്കർ സർക്കാരിന്റെ തലവനായി തുടരുന്നതും അമേരിക്കയെയും ബോർഡ് ഓഫ് പീസിനെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഹമാസിനെതിരെ കർശന നിലപാട് തുടരുമ്പോഴും, അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഗസ്സയിൽ കൂടുതൽ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ നെതന്യാഹു തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗാദി ഐസൻകോട്ട് പുതിയ സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.