'നരകത്തിൽ പോകാൻ താൽപര്യമില്ല, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ', പക്ഷേ ചില ശത്രുക്കളോട് മാപ്പില്ലെന്ന് ട്രംപ്

'നരകത്തിൽ പോകാൻ താൽപര്യമില്ല, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ', പക്ഷേ ചില ശത്രുക്കളോട് മാപ്പില്ലെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ മരണക്കിടക്കയിൽ ആയാൽ പോലും പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തനിക്കുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. താനൊരു മതവിശ്വാസി ആണെന്നും അതിനാൽ താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സി.ബി.എസ് ന്യൂസിന്റെ '60 മിനിറ്റ്സ്' അഭിമുഖ പരിപാടിയിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് തന്റെ മനസ്സിലെ ശത്രുത തുറന്നുപറഞ്ഞത്. "ഞാനൊരു മതവിശ്വാസിയാണ്, അതിനാൽ തത്ത്വത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും... ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി മാപ്പുനൽകലാണെങ്കിൽ, മുൻ എഫ്.ബി.ഐ ഡയറക്ടർ ജെയിംസ് കോമി, മുൻ ഹൗസ് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് മാപ്പുനൽകാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് 'ഇല്ല' എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ തീർത്തും ഖണ്ഡിതമായ മറുപടി.
"അങ്ങനെ മാപ്പു നൽകിയാൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നവനാകില്ല. അവർ അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയില്ലാത്തവരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ ദോഷം ചെയ്തവരുമാണ്. ദൈവവിധിക്ക് മുന്നിൽ സത്യസന്ധനായിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്റെ എതിരാളികളിൽ ചിലരെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നുണ്ട്, അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും," ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഗ്രഹാമിന്റെ പ്രതികരണം
ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ സുവിശേഷകൻ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഗ്രഹാം രംഗത്തെത്തി. സ്വർഗ്ഗത്തിന് വ്യക്തമായ അതിരുകളും കർശനമായ പ്രവേശന മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരാൾ സ്വന്തം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. കേവലം മതവിശ്വാസം കൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും യേശുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് പ്രധാനമെന്നും ഗ്രഹാം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കിയ കർശനമായ കുടിയേറ്റ നയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ട്രംപ് സംസാരിച്ചു. വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത ചില നടപടികൾ "കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു" എന്ന് ട്രംപ് സമ്മതിച്ചു. കുടിയേറ്റ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2024 ജൂലൈയിൽ പെൻസിൽവാനിയയിൽ നടന്ന പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ വെടിയേറ്റ് ചെവിക്ക് പരിക്കേറ്റതടക്കം ഒന്നിലധികം വധശ്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നോവംബർ 3-ന് നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചടികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തിൽ പരാമർശിച്ചു.