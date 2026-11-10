ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധം; എൻവിഡിയ മേധാവിക്കെതിരെ എഫ്ബിഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി ട്രംപ്

ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി വഴിവിട്ട ബന്ധം; എൻവിഡിയ മേധാവിക്കെതിരെ എഫ്ബിഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങും ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതായി പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആലീസ് ഹുവാങുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം. എന്നാൽ യുവതി ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എൻവിഡിയ മേധാവി അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. യുവതി ചാരപ്രവർത്തകയാണെന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഹുവാങ് തന്നോട് പറഞ്ഞതായും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൈനീസ് വംശജയായ ആലീസ് ഹുവാങ് എന്ന മുൻ കോർപ്പറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധം ജെൻസൻ ഹുവാങ് അടുത്തിടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായ ഡാറ്റാ സെന്റർ കമ്പനിയായ മെഗാസ്പീഡിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ആലീസ്. അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി മന്ത്രാലയത്തിനുവേണ്ടി അവർ വിവരശേഖരണം നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.
സംഭവത്തിൽ എൻവിഡിയയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയെയോ രഹസ്യവിവരങ്ങളെയോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിലവിൽ കാരണമില്ലെന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള നിയമവിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
വിവാഹേതര ബന്ധം സമ്മതിച്ച ഹുവാങ് കുടുംബത്തോടും സഹപ്രവർത്തകരോടും ഓഹരിയുടമകളോടും ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ചൈനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.
ആഗോള നിർമിതബുദ്ധി രംഗത്തെ ഏറ്റവും നിർണായക കമ്പനികളിലൊന്നാണ് കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായ എൻവിഡിയ. അത്യാധുനിക എ.ഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ് വിപണിയുടെ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണ് കണക്ക്. വിവാദം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച എൻവിഡിയ ഓഹരികൾ 4.27 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 178.67 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.