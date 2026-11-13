ഇറാനുമായി ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ്; വാൻസിനോട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദേശം

ഇറാനുമായി ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ്; വാൻസിനോട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദേശംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായി കരാറിലെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിലപാട് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്വീകരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കുപകരം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൂർണശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസിനോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനുമായി കരാറിലെത്താനുള്ള സമയം ഏറെക്കാലം മുമ്പേ കഴിഞ്ഞെന്നും നൂറുകണക്കിന് ബില്യൺ ഡോളർ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ട്രംപ് തന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
ഇറാന്റെ ഉന്നത സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി വാൻസ് നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ വാൻസിന് അനുമതി നൽകാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ചർച്ചകൾ വേണ്ടെന്ന നിലപാട് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ എണ്ണവില ഉയരുകയും വാൾസ്ട്രീറ്റ് ഓഹരി വിപണിയിലെ ഫ്യൂച്ചറുകൾ ഇടിയുകയും ചെയ്തു.
ഈ മാസം നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് ഇറാൻ യുദ്ധവും കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ധനവില വർധന അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ഇറാൻ യുദ്ധവും കാരണമായെന്ന് വാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇറാനെതിരെ യു.എസും ഇസ്രായേലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളോടെയാണ് സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ ഊർജ ഗതാഗതത്തിലെ നിർണായക പാതയായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാൻ അടച്ചു. ഇത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ഊർജവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
യുദ്ധത്തിൽ യു.എസ് വിജയിച്ചെന്നും എന്നാൽ പൂർണവിജയം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമേ പിന്മാറൂ എന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്. യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ആർലിങ്ടൺ ദേശീയ സെമിത്തേരിയിൽ വെറ്ററൻസ് ദിന പ്രസംഗത്തിനിടെ, 93 ശതമാനം വിജയമല്ല, പൂർണവിജയമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു ട്രംപിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു.
ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ട്രംപും നെതന്യാഹുവും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ തർക്കമുണ്ടായെന്ന വാർത്ത നെതന്യാഹുവിന്റെ ഓഫിസ് തള്ളി. വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും സംഭാഷണം പ്രയാസകരമായിരുന്നില്ലെന്നും മുതിർന്ന ഇസ്രായേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വ്യക്തമാക്കി.