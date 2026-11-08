പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി യുഎഫ്സി മേധാവിയോ?; ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ചർച്ചയാക്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ

പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി യുഎഫ്സി മേധാവിയോ?; ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ചർച്ചയാക്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾtext_fields
വാഷിങടൺ: യു.എസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് അൽട്ടിമേറ്റ് ഫൈറ്റിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് (യു.എഫ്.സി) മേധാവി ഡാന വൈറ്റിനെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രസ് സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്ക് മറ്റൊരു ‘ഡാന വൈറ്റിനെയാണ്’ ആൾ മാറി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകളും അഭ്യൂഹങ്ങളുമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.
ട്രംപിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തും യുഎഫ്സി പ്രസിഡന്റും സി.ഇ.ഒയുമായ ഡാന വൈറ്റിന് പ്രസ് സെക്രട്ടറി പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
‘മഹാനായ ഡാന വൈറ്റിന്, അക്രമാസക്തനായ ഒരു പോരാളിക്കും യോദ്ധാവിനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഡാന, ദയവായി ഈ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുക’- എന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ഡാന വൈറ്റ് നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, വൈറ്റ് ഹൗസ് ബ്രീഫിങ് റൂമിൽ പോഡിയത്തിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തന്റെ ഒരു എഐ ചിത്രം അദ്ദേഹം പിന്നീട് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ‘അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക്’ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. തനിക്ക് പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രംപിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയൊരു തിയറിയുമായി രംഗത്തെത്തി. ന്യൂയോർക്കിലെ ടോലൗ കാപ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്പെൻസർ ടി. ഹക്കിമിയൻ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് ഇതിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിരോധ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റായ ഡാന ഡബ്ല്യു വൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, ട്രംപിന് ആരെങ്കിലും ഇവരെയാകും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുകയെന്നും യുഎഫ്സിയുടെ ഡാന വൈറ്റാണ് ഇതെന്ന് തെറ്റിധരിച്ച് ട്രംപ് ഈ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്നു ചാടിയതാണെന്നും തമാശയായി പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും പോഡ്കാസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റുമായ വിറ്റസ് സ്പെഹറും സമാനമായ സംശയവുമായി രംഗത്തെത്തി. ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ജനറൽ ജെയിംസ് മാറ്റിസിനു കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഡിഫൻസായി സേവന അനുഷ്ഠിച്ച, മാധ്യമപ്രവർത്തകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രഫഷണലുമായ ഡാന ഡബ്ല്യു. വൈറ്റിന് പകരം യു.എഫ്.സി പ്രസിഡന്റിനെയാണ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ട്രംപ് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 16ന് ഒരാഴ്ച തികയും മുമ്പ് കാറ്റി സഖാരിയ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഈ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഥമ ബ്രീഫിങിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നിയമവിദ്യാർഥിനിയാണെന്ന മുൻ അവകാശവാദങ്ങളുടെ പേരിൽ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് കാറ്റി സഖാരിയ നേരിട്ടത്. അതിനുമുമ്പ് ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കരോലിൻ ലേവിറ്റിന്റെ പകരക്കാരിയായി ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനാണ് കാറ്റി നിയമിതയായിരുന്നത്. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും സജീവമാക്കിയത്.
ഏത് ഡാന വൈറ്റ്?
എന്നിരുന്നാലും, ട്രംപ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് യു.എഫ്.സി പ്രസിഡന്റായ ഡാന വൈറ്റിന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. ലോകമെമ്പാടും സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മിക്സ്ഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് സംഘടനയുടെ തലവനാണ് 57 കാരനായ ഡാന വൈറ്റ്. കൂടാതെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളവരല്ലെങ്കിൽ പോലും ആറ് യു.എഫ്.സി ഫൈറ്റർമാരെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉപദേശകരായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പരാമർശിച്ച ഫൈറ്റർമാരിൽ രണ്ടുപേർ റഷ്യക്കാരും മറ്റൊരാൾ ബ്രസീലുകാരനുമാണ്.