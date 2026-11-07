‘ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും പശ്ചിമേഷ്യയും ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല’; ഇറാനെതിരായ നടപടിയിൽ അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്

‘ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും പശ്ചിമേഷ്യയും ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല’; ഇറാനെതിരായ നടപടിയിൽ അവകാശവാദവുമായി ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേലും പശ്ചിമേഷ്യയും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതി തകർക്കാൻ വീണ്ടും സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് വാഷിങ്ടൺ ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.
തന്റെ സാമൂഹികമാധ്യമമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇറാനെ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞത് മേഖലയെ വലിയ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചെന്നും എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ആരും തുറന്നുപറയുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനികാക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ദേശീയ സുരക്ഷാ സംഘവുമായി രണ്ട് ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയതായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഓവൽ ഓഫീസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതി പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ ആക്രമണം ആവശ്യമാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
“രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടി നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഒരുപക്ഷേ അതിന് നിർബന്ധിതനായേക്കാം. ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളത് അറിയും,” എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
അതേസമയം, ഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കം പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണെന്ന് യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടില്ല.
ഇതിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സൈനിക താവളത്തിൽനിന്ന് പറന്നുയരാൻ തയാറെടുക്കുന്ന എ-10 തണ്ടർബോൾട്ട് II യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ചിത്രം സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ, താവളത്തിന്റെ സ്ഥലമോ വിമാനത്തിന്റെ ദൗത്യമോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല.
അതിനിടെ, മേഖലയിൽ സംഘർഷം കുറക്കാനുള്ള നയതന്ത്രശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഥാനിയുമായി ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സമഗ്രമായ ധാരണയിലെത്താനുള്ള ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥശ്രമങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി അമീറിന്റെ മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.