ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ട്രംപ്-കിം കൂടിക്കാഴ്ച?; ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക നീക്കംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ചൈനയിൽ വെച്ച് ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽനിന്ന് ഫിലിപ്പീൻസിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും പുറപ്പെടുന്നതിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
തന്റെ 2017-2021 ലെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ആണവായുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കിമ്മിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരിയെ പലതവണ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. നിലവിലെ ഭരണകാലത്തും മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏഷ്യൻ സന്ദർശന വേളയിലുൾപ്പെടെ മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ച പല കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടന്നിരുന്നില്ല.
ഉടനടി മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്നാണ് മുതിർന്ന യു.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. കൂടാതെ, നിലവിൽ ചർച്ചകളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ശത്രുതാപരമായ യു.എസ് നയങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ഉത്തരകൊറിയയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി തങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനെയും ഒപ്പം കിം ജോങ് ഉനെയും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ‘അത് നന്നായിരിക്കും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട്’- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിമ്മിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ‘അവൻ വന്നേക്കാം. എനിക്കറിയില്ല, അത് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങിന്റെ തീരുമാനമാണ്’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തോട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഉത്തരകൊറിയൻ മിഷൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ ആഴ്ച ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പെസിഫിക് ഇക്കണോമിക് കോഓപ്പറേഷൻ ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പുടിൻ, ട്രംപ്, ഷി ജിൻപിങ് എന്നിവർ തമ്മിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ആഗോള കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ക്രെംലിൻ തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി.
ഷി ജിൻപിങ്, പുടിൻ എന്നിവരുമായി ആണവ നിരായുധീകരണം, ഇറാൻ, യുക്രെയ്ൻ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവക്കൊപ്പം വ്യാപാരവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അർഥവത്തായ ഒരു കരാറിലെത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിശകലന വിദഗ്ധരും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്.
കിം ചൈനയിലെത്തിയാൽ പുടിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇന്റർഫാക്സ് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2024 മുതൽ യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധത്തെ പിന്തുണക്കാൻ ഉത്തരകൊറിയ 14,000 മുതൽ 15,000 വരെ സൈനികരെ റഷ്യയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് യുക്രേനിയൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കിമ്മിനെ ചൈനയിലേക്ക് വരുത്താൻ ട്രംപ് ഷിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് വാഷിങ്ടണിലെ സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റർഫാക്സ് സ്റ്റഡീസിലെ കൊറിയ പ്രോഗ്രാം മേധാവി വിക്ടർ ചാ പറഞ്ഞു. യു.എസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് മൂന്ന് ആണവ ശക്തികൾക്കൊപ്പം ഒരേ വേദി പങ്കിടുന്നത് കിമ്മിന് വലിയൊരു നയതന്ത്ര വിജയമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തങ്ങളുടെ ആണവായുധങ്ങൾ, ഉപരോധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇളവ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സമവായത്തിലെത്താൻ കഴിയാതെ അവസാനിച്ച അവസാന ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ട്രംപ് കിമ്മുമായുള്ള പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത്. അന്നുമുതൽ ഉത്തരകൊറിയ റഷ്യയുമായും ചൈനയുമായും ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ആണവ, മിസൈൽ ശേഷി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരകൊറിയയെ ഒരു ആണവ ശക്തിയായി ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മേഖലയിലെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീവ് ഹോളണ്ടും ഗ്രാം സ്ലാറ്ററിയുമാണ് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.