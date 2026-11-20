ട്രംപിന്റെ അടുത്ത നോട്ടം ഗയാനിയൻ എണ്ണയിലേക്ക്; 'എസ്സെക്വിബോ' വെനിസ്വേലയുടേതെന്ന് യുഎസ്, ഐ.സി.ജെ പറയട്ടെയെന്ന് ഗയാനtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അയൽരാജ്യമായ വെനിസ്വേലയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുനൽകുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗയാനയോട് നിർദ്ദേശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണ്ണവും വജ്രവും ബോക്സൈറ്റും എണ്ണയും നിറഞ്ഞ ഗയാനയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ എസ്സെക്വിബോ (Essequibo) വെനിസ്വേലയ്ക്ക് ഭാഗികമായി വിട്ടുനൽകാനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോളിസി ചീഫ് ജെറമി ലെവിൻ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഈ നീക്കം ചെറിയ എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യമായ ഗയാനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കാരക്കാസിൽ അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബറിൽ വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് ഗയാന വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി റോബർട്ട് പെർസാദുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ലെവിൻ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. വെനിസ്വേലയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസുമായി അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ലെവിൻ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിട്ട ലെവിൻ, ഗയാനയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരുന്ന എസ്സെക്വിബോയുടെ നിയന്ത്രണം വെനിസ്വേലയുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് മെയ് മാസത്തിൽ ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് അയച്ച കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് താൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയതെന്ന് ലെവിൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ജൂലൈയിൽ കാരക്കാസിൽ വെച്ച് റോഡ്രിഗസുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും വിഷയം ചർച്ചയായിരുന്നു. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പൂർണ്ണ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും അനുമതിയോടെയുമാണ് താൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതെന്നാണ് ലെവിന്റെ വിശദീകരണം. മുൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദുറോയെ ജനുവരിയിൽ അമേരിക്ക പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയും വെനിസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെന്റഗൺ മേധാവി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് കാരക്കാസിലെത്തി സൈനിക സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എസ്സെക്വിബോയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഗയാന. ലെവിന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ ആശങ്കയിലായ ഗയാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടി. പുറത്തുനിന്നുള്ള കക്ഷികളിൽ നിന്ന് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, വെനസ്വേല-ഗയാന അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ മുൻകാല നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നുണ്ട്.
180 വർഷത്തിലേറെയായി വെനിസ്വേലയും ഗയാനയും തമ്മിൽ മേഖലയെച്ചൊല്ലി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1899-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ നിശ്ചയിച്ച അതിർത്തി പ്രകാരം എസ്സെക്വിബോ ഗയാനയുടെ ഭാഗമായാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2015-ൽ എക്സോൺ മൊബിൽ (ExxonMobil) ഇവിടെ വൻ എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയതോടെ തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. നിലവിൽ ഈ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ICJ) പരിഗണനയിലാണെന്നും, കോടതി വിധിയിലൂടെയല്ലാതെ ഭൂപ്രദേശം വിട്ടുനൽകിയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ലെന്നും ഗയാന വ്യക്തമാക്കി.