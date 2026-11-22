പുടിനെ 'മൈ ഫ്രണ്ട്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ട്രംപ്; ഇത്തരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദ്മിർ പുടിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ വിമർശനം. പുടിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന തന്റെ ചിത്രം 'എന്റെ സുഹൃത്ത്' (മൈ ഫ്രണ്ട്) എന്ന അടികുറിപ്പോടെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ റഷ്യൻ, ചൈനീസ് നേതാക്കളെ കണ്ടതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുടിനെ സുഹൃത്ത് എന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ തുടരുന്ന യുദ്ധവും സിവിലിയന്മാരോടുള്ള പെരുമാറ്റവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.
ട്രംപ് പുടിനുമായി ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തിലുള്ളത്. നേരത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്നുള്ള പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഖ്യ കക്ഷികളും ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാക്കളും ട്രംപിന്റെ സൗഹൃദ പ്രകടനത്തെ വിമർശിച്ചത്.
ട്രംപ് പുടിനെ സുഹൃത്ത് എന്ന വിശേഷിപ്പിച്ചതിൽ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്കും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. 'ദൈവമേ, ഇത്തരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ട്രംപ് പുടിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് പോളിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റാഡോസ്ലാവ് സിക്കോർസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
പതിനായിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനും, സിവിലിയന്മാരെ കൊന്നതിനും യുക്രെയ്നിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതിനും പുടിൻ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് സെനറ്റ് ന്യൂനപക്ഷ നേതാവ് ചക്ക് ഷൂമർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ന്യൂ ഹാംഷെയർ സെനറ്റർ ജീൻ ഷഹീൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ 'കൊലപാതകിയായ യുദ്ധക്കുറ്റവാളി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
പുടിൻ തന്റെയോ അമേരിക്കയുടെയോ സുഹൃത്തല്ല എന്നാണ് അരിസോണ സെനറ്റർ മാർക്ക് കെല്ലി പ്രതികരിച്ചത്. "പുടിൻ എന്റെ സുഹൃത്തല്ല. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുമല്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുഹൃത്തുമല്ല, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം നൽകുന്നു," കെല്ലി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
നേരത്തെ, ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ട്രംപ് ആദ്യം പുടിനെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഷെൻഷെനിൽ റഷ്യൻ നേതാവിനെ ചൂണ്ടി തമാശയായി 'ആരാണിത്?' എന്ന ചോദിച്ച ട്രംപ് തന്നെ അവൻ എന്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു.