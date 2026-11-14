ഇറാനെതിരെ തൽക്കാലം ആക്രമണം വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ്; പുതിയ നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ സൈനികാക്രമണം തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് വച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഹൂതികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നോ പുതിയ പ്രകോപനങ്ങളുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ട്രംപ് മുതിർന്ന ഉപദേശകർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായാണ് വിവരം.
ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനികനീക്കം നടത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനും സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കിടയിലുമാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാക്കളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷവും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷവുമാണ് ആക്രമണം തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുന്ന കാര്യം ട്രംപ് പരിഗണിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ യുദ്ധം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചനകൾ.
അതിനിടെ സഖ്യരാജ്യങ്ങളും ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും സൈനികാക്രമണം നടത്തരുതെന്ന് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായും തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാനുമായും ട്രംപ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം പുനരാരംഭിക്കരുതെന്ന് ഇരുനേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ട്രംപ് കാര്യമായ ഉറപ്പൊന്നും നൽകിയിരുന്നില്ല.
ഒക്ടോബർ 31ന് ബിൻ സൽമാനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ഇടക്കാലതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിച്ചാൽ ഇറാനെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സൈനികാക്രമണം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സൗദി കിരീടാവകാശി ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒക്ടോബർ 28നുശേഷം ഉർദുഗാനുമായി മൂന്ന് തവണ ട്രംപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സൈനികാക്രമണ സാധ്യത അമേരിക്ക പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വിന്യസിച്ച രണ്ട് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾക്ക് പുറമെ മൂന്നാമതൊരെണ്ണം കൂടി മേഖലയിൽ വിന്യസിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇറാന്റെ ഭൂഗർഭ ആണവകേന്ദ്രങ്ങളും അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നേരത്തേ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനാൽ പുതിയ ആക്രമണം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.