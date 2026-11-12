ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക ജയിച്ചു; ഇനി 'സമ്പൂർണ വിജയം' ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക ജയിച്ചു; ഇനി 'സമ്പൂർണ വിജയം' ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്ക ഇതിനകം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും ഇനി സമ്പൂർണ വിജയം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. 93 ശതമാനം വിജയം മതിയാകില്ലെന്നും പൂർണമായ വിജയം നേടിയ ശേഷമേ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കൂവെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ആർലിങ്ടൺ ദേശീയ സെമിത്തേരിയിൽ നടന്ന വെറ്ററൻസ് ദിനാചരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചെന്നും യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇനി യുദ്ധം എപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നത് മാത്രമാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ സൈനിക ശേഷിക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടായെന്നും തകർന്ന ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇറാന് 25 വർഷമെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാന്റെ ആണവപദ്ധതി തടയുന്നതിനായി ബി-2 ബോംബറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും ട്രംപ് പരാമർശിച്ചു. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് അമേരിക്ക തടഞ്ഞുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. ഏഴ് മാസം മുമ്പാണ് ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും അതിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
സംഘർഷത്തിൽ 18 അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നും അതോടെ ലോകം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സമാധാനപൂർണവുമാകുമെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ സേവനത്തെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും വെറ്ററൻസ് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഡഗ് കോളിൻസും പങ്കെടുത്തു. ഇതിനിടെ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.