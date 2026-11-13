മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് കമ്യൂണിസത്തേക്കാൾ അപകടകാരിയെന്ന് ട്രംപ്; സംഘടനയെ നിർവീര്യമാക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: കമ്യൂണിസത്തേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സംഘടനയെ നിർവീര്യമാക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൺസർവേറ്റീവ് റേഡിയോ അവതാരകൻ ഹ്യൂ ഹെവിറ്റുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരാമർശം.
മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡും കമ്യൂണിസവും ഒരുപോലെ അപകടകരമാണെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡാണ് കൂടുതൽ ഭീഷണിയെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു മറുപടിയായിരിക്കും നൽകുകയെന്നും ഇപ്പോൾ സംഘടന കൂടുതൽ സ്വാധീനം നേടുന്നതായാണ് തോന്നുന്നതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഘടനക്ക് മിസൈലുണ്ടെന്നും മുൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്ക് വിട്ടുനൽകിയെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സംഘടനയെ നിർവീര്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഭ്രാന്തമായ നിലപാടുകളുള്ളവരാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
2026ലെ ഭീകരവിരുദ്ധ തന്ത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെ ആധുനിക ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തിന്റെ വേരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ടെഡ് ക്രൂസും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെ ഭീകരസംഘടനയായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമാണ് ടെക്സസ്. സംഘടനയുടെ അമേരിക്കയിലെ സ്വാധീനം കുറക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടാമയ്ക്കും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഫ്ലോറിഡയും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിനെയും കൗൺസിൽ ഓൺ അമേരിക്കൻ-ഇസ്ലാമിക് റിലേഷൻസിനെയും വിദേശ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
1920കളിൽ ഈജിപ്തിലാണ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് സ്ഥാപിതമായത്. ഭീകരസംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം സംഘടനകളെയും അവയുടെ അംഗങ്ങളെയും അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിൽനിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സംഘടനകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് തടയാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പ്രഖ്യാപിത സംഘടനകളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉപരോധം നേരിടേണ്ടിവരാം.