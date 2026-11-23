വിപണി തകർച്ചയും ഇറാൻ ആക്രമണവും പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഇരുസഭകളിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതിന് പിന്നാലെ, ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ചക്കും എണ്ണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായതിനും കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. തന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ’യാണ് ട്രംപ് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ ജനവിധി സാമ്പത്തിക വിപണിയെ തകർക്കുമെന്നും ഇറാന് കൂടുതൽ ധൈര്യം നൽകുമെന്നും താൻ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിരുന്നതായി ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എണ്ണവില കുതിച്ചുയർന്നതിന് പിന്നിൽ ഇറാനും ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും, വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വോട്ടർമാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് കഷ്ടമായിപ്പോയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
നവംബർ മൂന്നിന് നടന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വിജയിച്ചാൽ ഓഹരി വിപണി ഗണ്യമായി ഇടിയുമെന്നും, ഇതുവരെ 81,000 പ്രതിഷേധക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഇറാൻ ആക്രമണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുമെന്നും താൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നതായി ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ, ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇറാൻ നടത്തിയത്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തകർത്തതായും നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ദുർബലരും കഴിവുകെട്ടവരും രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരുമാണെന്നാണ് ഇറാൻ നേതാക്കൾ കരുതുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ എണ്ണവില പരമാവധി ഉയർത്തി നിർത്താൻ ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഇറാനും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ എണ്ണവില റെക്കോഡ് നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ഇത് താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഇതൊരു ‘വലിയ തട്ടിപ്പ്’ ആണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആകെ 'വിചിത്രമായിരുന്നു' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ട്രംപിന്റെ സൈനിക അധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘വാർ പവേഴ്സ് പ്രമേയം’ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യു.എസ് സെനറ്റ് 48നെതിരെ 51 വോട്ടുകൾക്ക് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതോടെ ട്രംപിന്റെ സൈനിക അധികാരങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടില്ല.
വിലക്കയറ്റത്തിലും ട്രംപിന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്തെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലുമുള്ള ജനരോഷം പ്രതിഫലിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ (ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്സ്) ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയത്. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1990കളുടെ തുടക്കത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ 258 സീറ്റുകളെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കി. സെനറ്റിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 54 സീറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 44 സീറ്റുകളുമാണുള്ളത്.