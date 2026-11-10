'രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചു, ഹെഗ്സെത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും'; ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ തള്ളി ട്രംപ്

'രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചു, ഹെഗ്സെത്തിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും'; ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ തള്ളി ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിനെതിരെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത്. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടികളിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഹെഗ്സെത്തിനെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗം തോമസ് മാസിക്കെതിരെയും ട്രംപ് രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചു.
ഹെഗ്സെത്ത് രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിച്ചയാളാണെന്നും അത്തരമൊരാളെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിചിത്രമാണെന്നും ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. വിയറ്റ്നാം, ഇറാഖ്, അഫ്ഗാനിസ്താൻ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് സമാനമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് ചോദിച്ചു. ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കക്ക് 18 പേരെയാണ് നഷ്ടമായതെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
'ഒന്നും നേടാനാകാത്ത മണ്ടൻ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല?' എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ചോദ്യം. ഇറാനെതിരായ സൈനിക നടപടിയിലൂടെ ഇസ്രായേലിനെയും പശ്ചിമേഷ്യയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അമേരിക്കക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന്റെ ആണവ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കാനും ആണവായുധ ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ തടയാനും അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കെന്റക്കിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി തോമസ് മാസിയെയും ട്രംപ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ നിയമനിർമാണ നീക്കങ്ങളെ നിരന്തരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നയാളാണ് മാസിയെന്നും കോൺഗ്രസിന്റെയും സെനറ്റിന്റെയും സമയം മാസി പാഴാക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. മികച്ച ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചാലും മാസി എപ്പോഴും എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു.
ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കിയെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാസി തിങ്കളാഴ്ച ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് കുറ്റാരോപണങ്ങളാണ് പ്രമേയത്തിലുള്ളത്. ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ ചട്ടപ്രകാരം ബുധനാഴ്ചക്കകം പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം, ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ നേരിടാൻ ഹെഗ്സെത്ത് തയാറെടുക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പെന്റഗണിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് അറിയിച്ചതായി ഫോക്സ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ന്യൂപോർട്ടിലെ നേവൽ വാർ കോളജിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഭീഷണികളെ അവഗണിച്ച ഹെഗ്സെത്ത് ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ ട്രംപിന്റെ നിലപാടിനെ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു.