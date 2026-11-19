ഷി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ട്രംപ് ഉറങ്ങി? അപെക് ഉച്ചകോടിയിലെ വീഡിയോ വൈറൽ; 'ഡോസി ഡോൺ' പരിഹാസവുമായി എതിരാളികൾtext_fields
ഷെൻഷെൻ: ഏഷ്യ-പസഫിക് ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (APEC) പ്ലീനറി സെഷനിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ, അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന ആരോപണവുമായി വിമർശകർ രംഗത്തെത്തി. സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമായ വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഷി ജിൻപിങ് റൗണ്ട് ടേബിൾ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ക്യാമറ ട്രംപിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് സെക്കൻഡോളം അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചിരുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.
ചൈന സെൻട്രൽ ടെലിവിഷൻ (CCTV) പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ 'റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ട്രംപ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ട്രംപ് യോഗത്തിനിടെ മയങ്ങിപ്പോയി എന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് വിമർശകർ ഇത് പങ്കുവെച്ചത്.
അധികാരമേറ്റ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റായ ട്രംപിന്റെ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മുൻപും പലതവണ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുപരിപാടികൾക്കിടെ അദ്ദേഹം മയങ്ങിപ്പോകുന്നതായി തോന്നുന്ന നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെയും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുവേദികളിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന ആരോപണങ്ങളെ ട്രംപ് എപ്പോഴും ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച ട്രംപ്, യോഗങ്ങൾ തനിക്ക് 'റിലാക്സിങ്' ആണെന്നും താൻ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്രമം നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 'കണ്ണുചിമ്മുക' മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്യാമറകൾ കണ്ണുചിമ്മുന്ന നിമിഷം കൃത്യമായി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
'സ്ലീപ്പി ജോ'യിൽ നിന്ന് 'ഡോസി ഡോണി'ലേക്ക്
തന്റെ മുൻഗാമിയും മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതൽ പ്രായവുമുള്ള ജോ ബൈഡനെ 'സ്ലീപ്പി ജോ' എന്ന് നിരന്തരം പരിഹസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ട്രംപ്. ബൈഡന്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയെയും പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും ട്രംപ് പലവട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ, 2025 മുതൽ ട്രംപ് പൊതുവേദികളിൽ മയങ്ങിപ്പോകുന്നതായി തോന്നുന്ന വീഡിയോകൾ ആവർത്തിച്ച് പ്രചരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആയുധമാക്കുകയാണ്. മുൻപ് കാലിഫോർണിയ ഗവർണർ ഗാവിൻ ന്യൂസമിന്റെ പ്രസ് ഓഫീസ് ട്രംപിനെ 'ഡോസി ഡോൺ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് പരിഹസിച്ചതും ഇതേ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്.