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    അനിശ്ചിതത്വം ബാക്കി; ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ഇ​ന്ന​റി​യാം

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    ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ടി​ന് 67 എം.​പി​മാ​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ
    അനിശ്ചിതത്വം ബാക്കി; ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ഇ​ന്ന​റി​യാം
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    തെ​ൽ അ​വീ​വ്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ ഇ​ന്ന​റി​യാം. സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​രെ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹെ​ർ​സോ​ഗ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കും കേ​വ​ല​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ശ​ക്ത​മാ​ക്കി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ഗാ​ഡി ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ടി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഐ​സ​ക് ഹെ​ർ​സോ​ഗ് ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ 120 അം​ഗ നെ​സ​റ്റി​ലെ 67 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ടി​നെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി​ന്തു​ണ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് 53 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള യു​നൈ​റ്റ​ഡ് തോ​റ ജൂ​താ​യി​സം പാ​ർ​ട്ടി നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 46 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഭി​ന്ന​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ജൂ​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​ല് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 48 സീ​റ്റു​ക​ളും അ​റ​ബ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 19 സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​ആ​റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ടി​നെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജൂ​ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മൂ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ അ​റ​ബ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​താ​യി​രു​ന്നു ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി. അ​തി​നി​ടെ, നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ യി​സ്രാ​യേ​ൽ ബെ​യ്റ്റെ​യ്നു പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് അ​വി​ഗ്ദോ​ർ ലി​ബ​ർ​മാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ഐ​സ​ൻ​കോ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​പ​ടി​കൂ​ടി അ​ടു​ത്തു. നേ​ര​ത്തേ അ​തി​തീ​വ്ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ജൂ​ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്തി​രു​ന്ന ലി​ബ​ർ​മാ​ൻ, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് തോ​റ ജൂ​താ​യി​സ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

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    News Summary - Today the Prime Minister of Israel
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