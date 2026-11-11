യു.കെയിലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രം തകർക്കാൻ ഇറാൻ ചാരന്മാരുടെ പദ്ധതി; മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ യു.എസിൽ കുറ്റം ചുമത്തി

യു.കെയിലെ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രം തകർക്കാൻ ഇറാൻ ചാരന്മാരുടെ പദ്ധതി; മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ യു.എസിൽ കുറ്റം ചുമത്തിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: യു.കെയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിലടക്കം യു.എസിലും യൂറോപ്പിലുമായി ഇരുപതോളം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ട മൂന്ന് ഇറാൻ ചാരന്മാർക്കെതിരെ അമേരിക്ക കുറ്റം ചുമത്തി. ഇവർക്കെതിരെ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെയും ഇറാഖിലെ കതൈബ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രതികൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് യു.എസ് ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.
മുഹമ്മദ് ബാഖർ സാദ് ദാവൂദ് അൽ-സാദി, മൊഹ്സൻ മൊഹാജെരി, മുഹമ്മദ് അലി അൽ-ഹസ്സാനി എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. ഇതിൽ അൽ-സാദി നിലവിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ജയിലിലാണ്. മറ്റുള്ളവർ എവിടെയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളാണ് കേസിന് ആധാരം. ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ അമേരിക്ക പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന താവളമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഫെയർഫോർഡിന്റെ പരിസരത്ത് വെളുത്ത വാനുകളുമായി എത്തിയ സംഘത്തെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടതായി ഒരു പ്രാദേശിക കർഷകൻ വിവരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് എത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ രണ്ടുപേരെ ഇറാനിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ സഹായിച്ചുവെന്ന സംശയത്തിൽ പിന്നീട് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെ യു.എസ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ ബി-1 ബോംബറുകളെയും ഫെയർഫോർഡിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിരുന്നു.
സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി വാനുകളെ ഇന്ധന ടാങ്കറുകൾ പോലെ മാറ്റിയെടുക്കാനും, സ്ഫോടന സമയത്ത് ചീളുകളായി മാറാൻ പാകത്തിലുള്ള ലോഹവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും 35-കാരനായ ഇറാഖി പൗരൻ അൽ-ഹസ്സാനി നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി യു.എസ് വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കയെയും സഖ്യകക്ഷികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് മാൻഹട്ടൻ യു.എസ് അറ്റോർണി ജാമി മക്ഡൊണാൾഡ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, യു.കെയിലെ മറ്റൊരു വ്യോമസേനാ താവളമായ ആർ.എ.എഫ് മൈൽഡെൻഹാളിൽ നിന്നും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് യു.എസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.