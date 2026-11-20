ബംഗ്ലാദേശിലെ അക്രമത്തിന് ഇന്ത്യയെയും അവാമി ലീഗിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി താരിഖ് റഹ്മാൻtext_fields
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ വീണ്ടും അക്രമം വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ. ഹസീനയും അനുയായികളും അഭയം തേടിയ അയൽരാജ്യം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അവാമി ലീഗ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത രാജ്യവ്യാപക അടച്ചിടലിനിടെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതികരണം.
വടക്കൻ ജില്ലയായ ലാൽമോണിർഹട്ടിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള രാജ്യത്തിനെതിരെ താരിഖ് റഹ്മാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. നിരോധിക്കപ്പെട്ട അവാമി ലീഗ് നേതാക്കൾ ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ‘അവർ പലായനം ചെയ്ത് എത്തിയ അതിർത്തിക്കപ്പുറമുള്ള രാജ്യം അവരുടെ യജമാനന്മാരാണ്. ആ യജമാനന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവർ വീണ്ടും ബംഗ്ലാദേശിനും ജനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്’ - ഇന്ത്യയുടെ പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാതെ താരിഖ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
ശൈഖ് ഹസീനക്ക് പുതിയ പാസ്പോർട്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സർക്കാർ നിരസിച്ചതിനെതിരെ ഒരാഴ്ച നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും റാലികൾക്കും പിന്നാലെയാണ് അവാമി ലീഗ് വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യവ്യാപക അടച്ചിടലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള അവാമി ലീഗ് നേതാക്കൾ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഭരണകക്ഷിയായ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷനലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബിഎൻപി) രണ്ട് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ശൈഖ് ഹസീനയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയായ ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ ബി.എൻ.പി എം.പിമാരുടെ രണ്ട് വീടുകൾ തകർക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്തു.
ഏതാണ്ട് ആറ് ബസുകളും പിക്കപ്പ് വാനുകളും കത്തിച്ചു. റെയിൽവേ പാതയുടെ ഒരു ഭാഗവും തകർത്തു. നാടൻ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച ധാക്ക-ചിറ്റഗോങ് ഹൈവേയിൽ ബസിനും ട്രക്കിനും തീയിട്ടു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
യൂനുസിന്റെ പൂർവികരുടെ വീടിനും തീയിട്ടു. ഉപയോഗിക്കാത്ത താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലേക്ക് തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എറിഞ്ഞതാകാമെന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത്. മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ താമസിക്കുന്ന യൂനുസിന്റെ പിതൃകുടുംബാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അക്രമം തടയുന്നതിനായി ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ 97 പ്ലാറ്റൂണുകളെ വിന്യസിച്ചതായി സേനാ വക്താവ് അറിയിച്ചു. ധാക്കയിൽ അവാമി ലീഗുമായും അനുബന്ധ സംഘടനകളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 107 പേരെ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായവരിൽ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി നൂറുൽ ഇസ്ലാം നാഹിദും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് പുറത്തായതോടെയാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായി. ഹസീന പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ–ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധവും വഷളായി.