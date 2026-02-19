'ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലൊടിയുന്നത് വരെ മർദിക്കാം'; ഗാർഹിക പീഡനം നിയമപരമാക്കി താലിബാൻ

'ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലൊടിയുന്നത് വരെ മർദിക്കാം'; ഗാർഹിക പീഡനം നിയമപരമാക്കി താലിബാൻtext_fields
ഗാർഹിക പീഡനം നിയമപരമാക്കി താലിബാൻ. പുതിയ നിയമം പ്രകാരം ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും എല്ലൊടിയുന്നത് വരെയും മുറിവുണ്ടാകുന്നത് വരെയും ഭർത്താവിന് മർദിക്കാം. വ്യക്തികളെ നാലായി തരംതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷാരീതികളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടപ്പാക്കും. താലിബാൻ മുഖ്യനേതാവ് ഹിബത്തുള്ള അഖുന്ദ്സാദ ഒപ്പിട്ട പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം കുറ്റവാളി സ്വതന്ത്രനാണോ അതോ അടിമയാണോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരേ കുറ്റത്തിന് വ്യത്യസ്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥക്ക് തുല്യമായ സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ മർദനത്തിൽ ഭാര്യക്ക്, പുറമെ പ്രകടമായ ഒടിവോ മുറിവോ സംഭവിച്ചാൽ വെറും 15 ദിവസത്തെ തടവ് മാത്രമാണ് ഭർത്താവിന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ശിക്ഷ. അതും കുറ്റം കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ സ്ത്രീക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രം. ശരീരം മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മുറിവ് ജഡ്ജിക്ക് കാണിച്ചു നൽകുകയും വേണം. പരാതിക്കാരിയുടെ കൂടെ ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുരുഷ തുണയോ നിർബന്ധമാണ്.
വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാസം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
ആർട്ടിക്കിൾ 9 പ്രകാരം അഫ്ഗാൻ ജനതയെ മത പണ്ഡിതർ, ഉന്നത വിഭാഗം, മധ്യ വർഗം, താഴ്ന്ന വർഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. ഇതോടെ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തീവ്രതക്കനുസരിച്ച് ആയിരിക്കില്ല ശിക്ഷാവിധി. പകരം വ്യക്തികൾ ഇവയിലേത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും.
ഈ നിയമാവലി പ്രകാരം മത പണ്ഡിതൻ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഉപദേശം മാത്രമായിരിക്കും. കുറ്റവാളി ഉന്നത വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ കോടതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യും. മധ്യവർഗം ഇതേ കുറ്റത്തിന് തടവിൽ കിടക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് തടവ് ശിക്ഷയും ശാരീരിക മർദനവുമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശാരീരിക ശിക്ഷ പുരോഹിതന്മാരും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.
മുൻ യു.എസ് പിന്തുണയുള്ള ഭരണകൂടം അവതരിപ്പിച്ച 2009-ലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൽ നിയമത്തെ നിർത്തലാക്കുന്നതാണ് 90 പേജുകളുള്ള പുതിയ ശിക്ഷാ നിയമം.
പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് താലിബാൻ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ മനസിലാക്കാൻ പോലും ആളുകൾ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ പറയുന്നു. ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ വിദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ റാവാദരി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോടും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
"സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഏറ്റവും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ ഭയാനകമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആരും തങ്ങളെ തടയില്ലെന്ന് താലിബാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അവ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുമോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എപ്പോൾ?"- സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടറായ റീം അൽസലേം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
