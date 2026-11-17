പാക് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് അമീർ മൗലാനാ നസറുർ റഹ്മാൻ അന്തരിച്ചുtext_fields
ഇസ്ലാമബാദ്: തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് അമീറും (തലവൻ) പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനുമായ മൗലാനാ നസറുർ റഹ്മാൻ അന്തരിച്ചു. വാർദ്ധക്യസഹജവും ദീർഘകാലമായുള്ളതുമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു (നവംബർ 16) അന്ത്യം. പാകിസ്ഥാനിലെ റായ്വിൻഡിലുള്ള തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളന നഗരിയിൽ രാത്രി 8:30-ന് നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും പണ്ഡിതരും പങ്കെടുത്ത് അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ പ്രമുഖ മതപണ്ഡിതരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
മൗലാനാ നസറുർ റഹ്മാന്റെ വിയോഗം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് പ്രമുഖ പണ്ഡിതർ അനുസ്മരിച്ചു. മൗലാനാ നസറുർ റഹ്മാനെ തന്റെ ഗുരുവായി കണ്ടിരുന്ന പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ മൗലാനാ താരിഖ് ജമീൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മുസ്ലിം ലോകത്തിന് മഹാനായ ഒരു ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനും ആത്മീയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനുമായി അദ്ദേഹം നൽകിയ ആജീവനാന്ത സംഭാവനകളെ മുൻ സിന്ധ് ഗവർണർ ഡോ. ഇഷ്റത്തുൽ ഇബാദ് അനുസ്മരിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മുഹ്സിൻ നഖ്വിയും കുടുംബത്തിന്റെയും തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് പ്രവർത്തകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
ഹദീസ് പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ തലപ്പത്തേക്ക്
ദശാബ്ദങ്ങളോളം മതപഠനത്തിനും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മൗലാനാ നസറുർ റഹ്മാൻ. 1970 മുതൽ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ റായ്വിൻഡ് മർകസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 2018 നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ അമീറായി നിയമിതനായത്. പ്രമുഖ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം 'ഉസ്താദുൽ ഹദീസ്' എന്ന നിലയിൽ നിരവധി പണ്ഡിതർക്ക് മാർഗദർശിയായിരുന്നു.