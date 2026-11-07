ഒരു തലയണക്ക് 40,000 രൂപ! ; ഉറക്കം അടിപൊളിയാക്കാൻ ജപ്പാനീസ് കണ്ടെത്തൽ

ഒരു തലയണക്ക് 40,000 രൂപ! ; ഉറക്കം അടിപൊളിയാക്കാൻ ജപ്പാനീസ് കണ്ടെത്തൽtext_fields
ടോക്യോ : മണിക്കൂറുകളോളം ലാപ്ടോപ്പിനും മൊബൈൽ ഫോണിനും മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴുത്തുവേദനയും ഉറക്കമില്ലായ്മയും ഇന്ന് പുത്തരിയല്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവതി കണ്ടെത്തിയ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഏകദേശം 40,000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു 'കസ്റ്റമൈസ്ഡ്' തലയണ വാങ്ങിയാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റായ വിപന്ദീപ് കൗറാണ് തന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മികച്ച ഉറക്കത്തിനുമായി ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഈ വിലകൂടിയ തലയണ സ്വന്തമാക്കിയത്. 400 വർഷത്തിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള ജപ്പാനിലെ നിഹോൺബാഷിയിലുള്ള 'നിഷികാവ' (Nishikawa) എന്ന പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വിപന്ദീപ് ഇത് വാങ്ങിയത്.
കടയിൽ നിന്ന് സാധാരണ തലയണകൾ വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ രീതി. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും തലയുടെയും കഴുത്തിന്റെയും അളവുകൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഉയരവും ഘടനയും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സാധാരണ പഞ്ഞിയോ ഫോമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കറുത്ത 'ബിൻചോട്ടാൻ' (Binchotan) ചാർക്കോൾ പൈപ്പ് ബീഡുകളാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, കഴുത്തിന് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടിയതാണ് തനിക്ക് കടുത്ത കഴുത്തുവേദനയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് വിപന്ദീപ് പറയുന്നു. ഉറക്കത്തിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമായി മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുകയായിരുന്നു.
തന്റെ ഈ വേറിട്ട അനുഭവം വിപന്ദീപ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് സംഭവം വൈറലായത്. "ഒരു തലയണയക്ക് ഇത്രയും തുകയോ?" എന്ന് അമ്പരക്കുന്നവരാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ അധികവും. എന്നാൽ, "ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ഉറക്കത്തിനും വേണ്ടി പണം മുടക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?" എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിപന്ദീപിനെ പിന്തുണക്കുന്നവരും കുറവല്ല. എന്തായാലും, വിലയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും 'ഉറക്കത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം' ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചയാവുകയാണ്.
“നല്ല ഉറക്കം ആഡംബരമല്ല, ആരോഗ്യത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായി എത്ര തുക ചെലവഴിക്കണമെന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ്” എന്ന സന്ദേശമാണ് വിപന്ദീപിന്റെ ഈ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നത്.