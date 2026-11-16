എഐ കോപ്പിയടിക്ക് പൂട്ടിടാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ; പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇനി കണ്ണടകളും കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ

എഐ കോപ്പിയടിക്ക് പൂട്ടിടാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ; പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇനി കണ്ണടകളും കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽtext_fields
സോൾ: ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഈ ആഴ്ച നടക്കുന്ന ദേശീയ കോളജ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ സിസാറ്റിൽ വിദ്യാർഥികൾ ധരിക്കുന്ന കണ്ണടകൾ കർശന പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്തിടെ നടന്ന ടാക്സ് അക്കൗണ്ടന്റ് പരീക്ഷയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടിച്ച് രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിച്ചതോടെയാണ് നടപടി.
തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പാർലമെന്റ് ഹിയറിങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചോയ് ക്യോ ജിൻ പുതിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ സെഷനുകളിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾ ധരിക്കുന്ന കണ്ണടകൾ പരിശോധിക്കും. രഹസ്യമായി ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പകർത്താനും ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു ജീവനക്കാരനെ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കും. കോപ്പിയടിച്ചാൽ പരീക്ഷാ വിലക്കും ശിക്ഷയും ലഭിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പരീക്ഷാ മുറികൾക്ക് പുറത്തും പ്രദർശിപ്പിക്കും. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉടൻ ഇടപെടുന്നതിനായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകൾ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ സംവിധാനവും ഒരുക്കും.
അടുത്ത വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ റേഡിയോ സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ടറുകൾ പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷക്കിടെ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ വർഷത്തെ പരീക്ഷാഫലം റദ്ദാക്കുകയും അടുത്ത വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽനിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യും.
നിലവിലുള്ള ഒരു വർഷത്തെ വിലക്ക് മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെയായി ഉയർത്താൻ പാർലമെന്റുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂലൈയിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങളെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിരോധിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ ടാക്സ് അക്കൗണ്ടന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വ്യക്തി കോപ്പിയടിച്ചതായി ഞായറാഴ്ച കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതോടെയാണ് വിവാദം പുറത്തുവന്നത്. മൈക്രോ കാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പകർത്തി എഐ ടൂളിലേക്ക് അയച്ചശേഷം സ്മാർട്ട്ഫോണിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുകയായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിച്ചു.
തുടർന്ന് പരീക്ഷാ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തയാറാക്കാൻ അടിയന്തര സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഹാൻ സിയോങ് സൂക് അറിയിച്ചു. എഐ അധിഷ്ഠിത കോപ്പിയടി കണ്ടെത്താനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനും ശിക്ഷകൾ കർശനമാക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഏറെ നിർണായകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കോളജ് പ്രവേശന പരീക്ഷ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നെങ്കിലും പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.