ശൈഖ് ഹസീനയുടെ മടക്കയാത്ര നടപടികൾ തുടങ്ങി; പുതിയ പാസ്പോർട്ടിനും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി. ഡിസംബറിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഹസീന, പുതിയ പാസ്പോർട്ടും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് എംബസിയെ സമീപിച്ചു. 2024 ആഗസ്റ്റിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു ഔദ്യോഗിക നീക്കവുമായി അവർ രംഗത്തെത്തുന്നത്.
ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാട്രിക്സ് ചേംബേഴ്സിലെ അഭിഭാഷകർ തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് എംബസിയിലെ ആക്ടിങ് ഹൈക്കമീഷണർ പ്രീതി റഹ്മാന് കത്ത് സമർപ്പിച്ചതായാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സുഗമമാക്കാൻ ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികൾ ഹസീനയുടെ നിലവിലുള്ള പാസ്പോർട്ടും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും റദ്ദാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പുതിയ രേഖകൾ അനുവദിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് അഭിഭാഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ലാദേശ് പൗരയെന്ന നിലയിൽ ഹസീനക്ക് ഈ രേഖകൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ ചട്ടക്കൂടുകൾ പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങളും ബാധ്യതകളും പരിഗണിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പാസ്പോർട്ടിനും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിനുമുള്ള അപേക്ഷകൾ എത്രയും വേഗം പരിഗണിച്ച് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാസജീവിതം നയിക്കുന്ന ഹസീനയുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന് ഈ രേഖകൾ അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്.
ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനാണ് ഹസീനയുടെ പദ്ധതി. മടക്കയാത്രയുടെ കൃത്യമായ തീയതി സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യമായ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായ ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് ഹസീനയുടെ അടുത്ത അനുയായികൾ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അവരുടെ മടക്കം ബംഗ്ലാദേശിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ-നിയമപരമായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
ഹസീനയുടെ മടക്കത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി അവർക്കെതിരെയുള്ള ഗുരുതരമായ നിയമനടപടികളാണ്. 2025 നവംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ട്രൈബ്യൂണൽ, 2024ലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉത്തരവിട്ടെന്ന കുറ്റത്തിന് ഹസീനയെ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഹസീന നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ഹസീനയുടെ ഇന്ത്യയിലെ താമസം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിൽ നിർണായക വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടക്കാല സർക്കാർ ഇന്ത്യയോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ഹസീനയെ വിട്ടുനൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറൽ അപേക്ഷയും സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യം നിലവിലുള്ള നിയമനടപടികളും നയതന്ത്രപരമായ ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. വിഷയത്തിൽ നിയമപരവും നയതന്ത്രപരവുമായ നിരവധി വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.