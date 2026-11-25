ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ മുതിർന്ന ഹമാസ് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
ഗസ്സ: ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഹമാസിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഫലസ്തീൻ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹമാസിലെ മുതിർന്ന നേതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗസ്സയിൽ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടെയാണ് സംഭവം.
കൊല്ലപ്പെട്ട ഹമാസ് അംഗം സംഘടനയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന 50കാരൻ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ നഈം അബു മുഹമ്മദ് നാഹിൽ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഗസ്സ സിറ്റിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഹമാസിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണ വിവരം ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും സുരക്ഷാ ഏജൻസിയായ ഷിൻ ബെറ്റും പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച് ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തി. സർക്കാറിന്റെ ആക്രമണാത്മക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൈന്യം നടപടി നടപ്പാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹമാസിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം മേധാവി നഈം അബു നാഹേലിനെ സൈന്യം വധിച്ചതായും മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രത്യേക നീക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയെ പിടികൂടിയതായും നെതന്യാഹു എക്സിലെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാറിന്റെ ആക്രമണ നയം നടപ്പാക്കിയ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെയും ഷിൻ ബെറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസിയെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേലിന്റെ നടപടികളിൽനിന്ന് ഒരു ഭീകരനും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
2025ൽ വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടും ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ കൗമാരക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ചൊവ്വാഴ്ച ഗസ്സയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വ്യോമാക്രമണമെങ്കിലും നടത്തിയതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഗസ്സ സിറ്റിക്ക് സമീപം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 17കാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഗസ്സ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വക്താവ് മഹ്മൂദ് ബസ്സാൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമെ, തെക്കൻ ഗസ്സയിലെ അൽ മവാസി മേഖലയിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു വ്യോമാക്രമണത്തിലും മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ബസ്സാൽ പറഞ്ഞു.
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രത്യേക സേന നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ മുൻ മേധാവി മുഈൻ അൽ അറബിദിനെ പിടികൂടിയതോടെയാണ് അബു നാഹിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിതനായത്.
സെപ്റ്റംബർ 15ന് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഹമാസ് കമാൻഡർ നഈൽ അബു ഉബൈദും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പ് ആഗസ്റ്റിൽ ഹമാസ് കമ്പനി കമാൻഡറായ ശരീഫ് അൽ ഹസനാത്തിനെയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം വധിച്ചു. സംഘടനയുടെ ഭൂഗർഭ തുരങ്ക ശൃംഖല പുനർനിർമിക്കുന്നതിലും ഇസ്രായേൽ സൈനികർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു ഹസനാത്ത്.