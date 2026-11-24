വെനസ്വേലന് എണ്ണക്കരാർ; ജെ.ഡി വാൻസിനെതിരെ അന്വേഷണവുമായി യു.എസ് സെനറ്റ് സമിതിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വെനസ്വേലന് എണ്ണക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാന്സിനെതിരെ അന്വഷേണവുമായി യു.എസ് സെനറ്റ് സമിതി. ആഗോള ചരക്കുവ്യാപാരകമ്പനിയായ വിറ്റോളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റർ മാഗി ഹസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. വിറ്റോൾ വ്യാപാരി ജോൺ അഡിസണുമായുള്ള ബന്ധം, കരാറിൽ വാന്സിനുള്ള പങ്ക്, സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങളിലെ ഇടപെടൽ എന്നിവയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഡിസംബർ 14നകം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.
അതേ സമയം വാന്സും അഡിസണും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ സെനറ്റ് സമിതിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ മൊണ്ടാനയിലെ യെല്ലോ സ്റ്റോൺ സന്ദർശനത്തിനിടെ വാന്സ് വിറ്റോളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നാണ് സമിതിയുടെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. വെനസ്വേലന് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നികളാസ് മദൂറോയെ യു.എസ് സൈന്യം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്. വെനസ്വേലയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആഗോളവിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വാന്സ് ചോദിച്ചുവെന്നും പറയുന്നു. വെനസ്വേലന് എണ്ണ വിതരണം കൈകാര്യം ചെയ്യാന് അഡിസണ് മികച്ച രീതിയിൽ സാധിക്കുമെന്ന് വാന്സ് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ച വാന്സും അഡിസണും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് രേഖകളടക്കം നിരവധി തെളിവുകൾ ഇരുവർക്കുമെതിരെ സെനറ്റർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിക്കോളാസ് മദൂറോയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം യു.എസ് ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ് അഡിസണെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. വെനസ്വേലൻ എണ്ണ ആഗോള വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിറ്റോളിനും ട്രാഫിഗുറക്കും എണ്ണ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ലൈസൻസ് ലഭിച്ചത്. ഈ ഇടപാടുകളിലൂടെ ദശലക്ഷം ഡോളർ വരുമാനം നേടിയെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
2026ൽ വെനസ്വേലൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് 12 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനം യു.എസിന് ലഭിച്ചവെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വാൻസിന് അഡിസൺ നേരത്തേയും സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു. 2022ൽ വാൻസിന്റെ ഒഹായോ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമിതിക്ക് 3 ലക്ഷം ഡോളറാണ് അഡിസൺ സംഭാവന നൽകിയത്.