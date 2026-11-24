സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ വിമാനം വിൽക്കുന്നു; വില 8.34 കോടി മാത്രം!text_fields
ബാഗ്ദാദ്: ഇറാഖിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിമാനം ലേലത്തിന് വെച്ച് ഇറാഖി എയർവേസ്. സർക്കാർ വിമാനമായ ബോയിങ് 747 ആണ് ലേലത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 900,000 ഡോളർ അഥവാ 8.34 കോടി രൂപയാണ് വില.
2027ൽ തുനീഷ്യയിലെ ഇറാഖ് എംബസിയിൽ വെച്ചാണ് ലേലം നടക്കുക എന്നാണ് വിവരം. ഡിസംബറിൽ ലേലത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് 15 ദിവസത്തെ ചർച്ചാ വിൻഡോ ആരംഭിക്കും. ലേലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നയാൾ 20 ശതമാനം ഡെപ്പോസിറ്റും, അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി തുകയും അടക്കണം. വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിലും വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്ഥാനവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും വിൽപ്പന. അതേസമയം, യാതൊരു സാങ്കേതിക വാറന്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ഇറാഖി എയർവേസ് അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ഈ വിമാനം തുനീഷ്യയിലാണ്. 1991ൽ കുവൈത്ത് അധിനിവേശത്തിലൂടെ ആദ്യ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ട സമയത്ത് വിമാനം ടുണീഷ്യയിലെ ടോസൂർ നെഫ്റ്റ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ഈ നീക്കം. പിന്നീട് 2003ലെ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശവും 2006ലെ സദ്ദാമിന്റെ വധശിക്ഷയും കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളായിട്ടും അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ്.
1982ൽ അമേരിക്കയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ലേലത്തിന് വെച്ച ഈ വിമാനം. ഇത് അതിദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ച ബോയിങ് 747SP (സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ്) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വി.ഐ.പി വിമാനമാണ്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വലിയൊരു മീറ്റിങ് റൂമും സദ്ദാമിന്റെ ഛായാചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി മുമ്പ് വിമാനത്തിൽ കയറിയ ഒരു പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ വിമാനത്തിനൊപ്പം മറ്റൊരു ബോയിങ് 747 വിമാനവും ലേലത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും 1982ൽ തന്നെ നിർമിച്ചതാണ്. രണ്ട് വിമാനങ്ങൾക്കും ഏകദേശം 900,000 ഡോളറാണ് അടിസ്ഥാന വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇറാഖി എയർവേയ്സ് അറിയിച്ചു. നേരത്തെ 2023ൽ ഇവ ലേലം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും വാങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അന്ന് 494,000 രൂപ ഡോളറായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
ഇറാഖി എയർവേസ് ഗൾഫ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2010ൽ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അത് പിന്നീട് 2012-ലാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.