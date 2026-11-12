റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: അബൂദബി ചർച്ചയിൽ പുരോഗതി; യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റത്തിന് ധാരണ

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: അബൂദബി ചർച്ചയിൽ പുരോഗതി; യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റത്തിന് ധാരണtext_fields
അബൂദബി: റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അബുദബിയിൽ നടക്കുന്ന ത്രികക്ഷി ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം നാൾ നിർണായക പുരോഗതി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരെ കൈമാറാൻ ധാരണയായി. അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ച. കൈമാറുന്ന തടവുകാരുടെ എണ്ണം വ്യാഴാഴ്ച തീരുമാനിക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകനും ചർച്ചയിലെ മധ്യസ്ഥനുമായ ജാരെഡ് കുഷ്നർ അറിയിച്ചു.
ഏകദേശം ഒമ്പത് മാസത്തെ ഇടവേളക്കുശേഷമാണ് റഷ്യയുടെയും യുക്രെയ്നിന്റെയും പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തുന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ തേടി ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ച ചർച്ച ബുധനാഴ്ചയും തുടർന്നു. നിഷ്പക്ഷ വേദിയെന്ന നിലയിലാണ് യു.എ.ഇ തലസ്ഥാനമായ അബൂദബി ചർച്ചക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച നാലുമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ആദ്യദിന ചർച്ച ക്രിയാത്മകവും കാര്യമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായിരുന്നെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോദിമിർ സെലൻസ്കി പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധത്തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റം, റഷ്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള യുക്രെയ്ൻ പൗരന്മാരുടെ മോചനം, യുക്രെയ്നിൽനിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയ മാനുഷിക വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ചർച്ചയിൽ പ്രധാന പരിഗണന ലഭിച്ചത്. സുരക്ഷാ ഉറപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച നടന്നതായി സെലൻസ്കി അറിയിച്ചു.
യുക്രെയ്നിന്റെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവിയും ചർച്ചാസംഘത്തിന്റെ നേതാവുമായ റുസ്തം ഉമറോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കിയവിൽനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തത്. ബുധനാഴ്ച റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ത്രികക്ഷി ചർച്ചക്കുശേഷം യൂറോപ്യൻ പ്രതിനിധികളുമായും യുക്രെയ്ൻ സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂനിയന്റെയും നാറ്റോയുടെയും പ്രതിനിധികൾ അബൂദബിയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള സമാധാന ചർച്ചയിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോട് റഷ്യക്ക് എതിർപ്പുണ്ട്. ചർച്ചകൾ ഏറെ ഫലപ്രദമായിരുന്നെന്ന് യു.എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാർകോ റൂബിയോ പ്രതികരിച്ചു.
എന്നാൽ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായക മുന്നേറ്റമുണ്ടാകാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തയാറാകാത്തത് സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്. അതിനിടെ, സമാധാന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശമനമില്ല. യുക്രെയ്നിലെ തെക്കൻ സപൊറീഷ്യ മേഖലയിലും കിഴക്കൻ നഗരമായ ഖാർകീവിലും റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഏഴ് സാധാരണക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.