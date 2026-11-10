റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം; അബൂദബിയിൽ നിർണായക സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം; അബൂദബിയിൽ നിർണായക സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കംtext_fields
അബൂദബി: നാലര വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അബൂദബിയിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. അമേരിക്ക, റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ത്രികക്ഷി ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിക്കുശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പ്രധാന സമാധാന ചർച്ചയാണിത്. യുദ്ധം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചയുടെ ആദ്യദിനം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അവസാനിച്ചു. ബുധനാഴ്ചയും ചർച്ച തുടരും. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം റഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദീർഘകാല സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കാനും അമേരിക്ക പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ നാറ്റോ സൈനിക സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കണമെന്ന റഷ്യയുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യവും ചർച്ചകളിൽ നിർണായകമായേക്കും. എന്നാൽ, റഷ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയുള്ള സമാധാന കരാർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ റഷ്യയുടെ സ്വാധീനം വർധിക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 2022ൽ റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ അധിനിവേശം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം നിലച്ച നാറ്റോ-റഷ്യ കൗൺസിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. സമാധാന കരാറിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യക്കെതിരായ ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാനുള്ള സാധ്യതയും അമേരിക്ക പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
യുക്രെയ്ന് നാറ്റോയുടെ അഞ്ചാം അനുച്ഛേദത്തിന് സമാനമായ സുരക്ഷാ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതും ചർച്ചകളിലെ പ്രധാന വിഷയമാണ്. നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെതിരായ ആക്രമണം മുഴുവൻ സഖ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇതിന് സമാനമായ സംരക്ഷണം യുക്രെയ്ന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, ഇത്തരമൊരു സുരക്ഷാ ഉറപ്പ് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഭാവിയിൽ യുക്രെയ്നെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും എത്രത്തോളം ഇടപെടുമെന്നതിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ നാറ്റോയിൽ അംഗമാകുന്നതിനെ റഷ്യ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിർദേശം എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമാകുമെന്നതും നിർണായകമാണ്. മുന്നോടിയായി അമേരിക്കൻ, യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധികളുമായി യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തി.