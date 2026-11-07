‘ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ ആക്രമിക്കും’; ഇറാന് റഷ്യ 90 അത്യാധുനിക മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ നൽകും

‘ലക്ഷ്യം തെറ്റാതെ ആക്രമിക്കും’; ഇറാന് റഷ്യ 90 അത്യാധുനിക മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ നൽകുംtext_fields
മോസ്കോ: റഷ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സൈനിക ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റഷ്യൻ രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ച് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇറാനുമായി 90 അത്യാധുനിക മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ കൈമാറാനുള്ള കരാറിൽ റഷ്യ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെ കൃത്യമായി ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എൽ.എം.യു.ആർ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഈ ലോഞ്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2022 മുതൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യൻ സേന വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആയുധങ്ങൾ, ഇറാൻ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എം.ഐ-28 ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ ക്രെംലിനിൽ വെച്ച് ഇറാന്റെ മുതിർന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹ്സിൻ റസായിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇറാന്റെ പരമാധികാരിയായ ആയത്തുല്ല
മുജ്തബ ഖാംനഈയുടെ പ്രത്യേക സന്ദേശവുമായാണ് റസായി മോസ്കോയിലെത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ക്രെംലിൻ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും യു.എസ് "ആക്രമണം" അവസാനിപ്പിക്കാൻ റഷ്യ നൽകുന്ന പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തതായി റെസായി വ്യക്തമാക്കി.
കനത്ത പടിഞ്ഞാറൻ ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഇരു രാജ്യങ്ങളും 2025 ജനുവരിയിൽ വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, ശാസ്ത്രം, സംസ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. 2025 ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. എന്നാൽ, ഉത്തരകൊറിയയുമായി റഷ്യ ഒപ്പിട്ട കരാറിലേത് പോലെ പരസ്പര പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും, റഷ്യയുടെ അത്യാധുനിക സു35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇറാൻ വാങ്ങിയതായി ഇറാന്റെ സൈനിക വക്താവ് മൊഹമ്മദ് അക്രാമിനിയ ശനിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ തെഹ്റാൻ നേരത്തെ തന്നെ മോസ്കോക്ക് ആവശ്യമായ വെടിക്കോപ്പുകൾ, പീരങ്കി ഷെല്ലുകൾ, തോക്കുകൾ, ഹ്രസ്വദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഹെൽമെറ്റുകൾ, ഫ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ റഷ്യയ്ക്ക് ഡ്രോണുകൾ കൈമാറിയതായും സംശയിക്കപ്പെടുന്നു.