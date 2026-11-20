'റോഹിങ്ക്യൻ വംശഹത്യ വിധി അന്യായം'; യുഎൻ കോടതി വിധിയെ തള്ളി മ്യാൻമർtext_fields
നേപിഡോ: റോഹിങ്ക്യ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ മ്യാൻമർ സുരക്ഷാ സേന ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെ വംശഹത്യ നടത്തിയെന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ICJ) വിധി അന്യായമാണെന്ന് മ്യാൻമർ സർക്കാർ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച തലസ്ഥാനമായ നേപിഡോയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് വക്താവ് ഖയിങ് ഖയിങ് സോ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിധി ഏകകണ്ഠമല്ലെന്നും, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ തെറ്റുകാരായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് മ്യാൻമറിന്റെ നിലപാട്.
ജഡ്ജിമാരുടെ തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായിരുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിധി നീതിപൂർവ്വമല്ലെന്നുമാണ് ഖയിങ് ഖയിങ് സോ വാദിച്ചത്. ഒരു രാജ്യം വംശഹത്യയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ഐസിജെ (ICJ) ആദ്യമായി വിധിച്ച കേസാണിത്. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായ ഗാംബിയ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നിർണ്ണായക വിധി വരുന്നത്. നാസി ഹോളോകോസ്റ്റിന് ശേഷം, വംശഹത്യ തെളിയിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി വിധിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സന്ദർഭമാണിത്.
സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടെ മ്യാൻമർ സൈന്യം പുരുഷന്മാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതായും, റോഹിങ്ക്യ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായും, നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിച്ചുകളയുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്തതായും കോടതി കണ്ടെത്തി. 'ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷനുകൾ' എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ നടപടികളിലാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങൾ അരങ്ങേറിയതെന്ന് ജഡ്ജിമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
നേപിഡോയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ അന്യായമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് സോ ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും വിധിയോട് യോജിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, അത് പൂർണ്ണമായും നീതിയുക്തമല്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വംശഹത്യ ആരോപണങ്ങൾ മ്യാൻമർ നേരത്തെ തന്നെ നിഷേധിച്ചിരുന്നതാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഈ വിധി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങളായി നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും തെളിവെടുപ്പുകൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഐസിജെ ഈ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയത്. മ്യാൻമർ വിധി തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും പ്രതികരണങ്ങൾക്കും വിധി വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.