'നെതന്യാഹുവിനെ മാറ്റുന്നതിനാണ് ആദ്യ പരിഗണന'; അടിയന്തര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ യോജിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യംtext_fields
ജറുസലേം: പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുന്നത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ട 'പ്രഥമ പരിഗണനയുള്ള' വിഷയമാണെന്ന് 'യാഷർ' ചെയർമാൻ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം. ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റായ നെസെറ്റിൽ ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലാണ് ദേശീയ അടിയന്തര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൂർണ യോജിപ്പിലെത്തിയതായി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിന് പുറമെ ബിയാച്ചാദ് നേതാവ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്, യെഷ് ആറ്റിഡ് നേതാവ് യായ്ർ ലാപിഡ്, ദി ഡെമോക്രാറ്റ്സ് നേതാവ് യായ്ർ ഗോലാൻ, ഇസ്രായേൽ ബെയ്തെയ്നു നേതാവ് അവിഗ്ദോർ ലിബർമാൻ എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. രാജ്യം നേരിടുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യം, സുരക്ഷാ, സാമൂഹിക, അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലകളിൽ ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ നേരിടുന്ന യഥാർത്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥയും വരും ദിവസങ്ങളിലെ നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. സഖ്യമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരാൻ നേതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയും, ചൊവ്വാഴ്ച നെസെറ്റ് സ്പീക്കറായി മതാൻ കഹാന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വൈകിയാണ് ചേർന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയായോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അതൊരു 'സെൻസിറ്റീവ് സംഭാഷണം' ആയതിനാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലെന്നായിരുന്നു യായ്ർ ഗോലാന്റെ മറുപടി. യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ബെന്നറ്റും പ്രതികരിച്ചില്ല.
ഭിന്നതയില്ലെന്ന് ലാപിഡ്; നെതന്യാഹുവിന് കീഴിൽ സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് ബെന്നറ്റ് ക്യാമ്പ്
നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യവും ഐസൻകോട്ട് നയിക്കുന്ന സഖ്യവും തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബെന്നറ്റ്-നെതന്യാഹു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയെയും സംഭാഷണത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് യായ്ർ ലാപിഡ് വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ, സാമ്പത്തിക, നയതന്ത്ര വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും, ഐസൻകോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു 'മാറ്റത്തിന്റെ സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കാൻ താനും ബെന്നറ്റും വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നെതന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യസർക്കാരിൽ നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് പങ്കാളിയാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കരാറിൽ ഐസൻകോട്ട് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന സാഹചര്യം മാത്രമേ ബെന്നറ്റിന് മുന്നിലുള്ളൂ എന്നും, ഒരു 'മികച്ച സയണിസ്റ്റ് സർക്കാർ' രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി മറ്റ് സാധ്യതകളെല്ലാം ബെന്നറ്റ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.