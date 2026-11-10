'സമാധാനം അസാധ്യം; ഇസ്രായേൽ പതനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും': പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ബെഞ്ചമിൻ മോസർ

'സമാധാനം അസാധ്യം; ഇസ്രായേൽ പതനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും': പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ബെഞ്ചമിൻ മോസർtext_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം അതിന്റെ ഘടനകൊണ്ടുതന്നെ സമാധാനത്തിന് പ്രാപ്തമല്ലെന്നും ആ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ച ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നും തുറന്നടിച്ച് പുലിറ്റ്സർ പുരസ്കാര ജേതാവായ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരൻ ബെഞ്ചമിൻ മോസർ. പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകനും പോഡ്കാസ്റ്ററുമായ മാരിയോ നൗഫലുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലാണ് മോസർ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. മേഖലയിൽ പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുന്നതുവരെയോ നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇസ്രായേലി ഭരണകൂട സംവിധാനമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ അസാധ്യം, ബാഹ്യമായ ഇടപെടലിലൂടെയുള്ള തകർച്ച മാത്രം': മോസർ
ഇസ്രായേലിന്റെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ ഘടനയെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കടുത്ത നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ബെഞ്ചമിൻ മോസർ പങ്കുവെച്ചത്. 'ഇതൊരു പരിണാമത്തിലൂടെ വികസിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. ഇത് തകർക്കപ്പെടാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്; ആ തകർച്ച പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ,' മോസർ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ സാധ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് പാതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിടുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് നിരന്തരം ശത്രുക്കളെയും യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മേൽ സമ്പൂർണമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുക—ഈ രണ്ട് വഴികളല്ലാതെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘടനയിൽ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം അസാധ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.