ശ്രീലങ്കയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ബോട്ട് ജീവനക്കാരനെ കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇസ്രായേലി ടൂറിസ്റ്റുകൾ; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ വൻ പ്രതിഷേധം

ശ്രീലങ്കയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ബോട്ട് ജീവനക്കാരനെ കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇസ്രായേലി ടൂറിസ്റ്റുകൾ; ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ വൻ പ്രതിഷേധംtext_fields
കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയില് വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ ബോട്ട് ജീവനക്കാരനെ കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഇസ്രായേലി വിനോദസഞ്ചാരികള്. ടൂർ ഗൈഡിനെ കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതിനു ശേഷം ആഹ്ലാദിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായതിനെ തുടര്ന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.
വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീലങ്കന് ഗൈഡിനെ സംഘത്തിലൊരാള് പിന്നില് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കടലിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സഞ്ചാരികള് കൂട്ടത്തോടെ ചിരിക്കുന്നതും ഇത് കാമറയിൽ പകര്ത്തുന്നതും വീഡിയോയില് വ്യക്തമാണ്. പ്രാദേശിക തൊഴിലാളികളോട് വിനോദസഞ്ചാരികള് കാണിക്കുന്ന മോശം പെരുമാറ്റത്തിനെതിരെയും തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും വലിയ തോതിലുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് ഇതിനോടകം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്നാല്, വീഡിയോ വ്യാപകമായ വിമര്ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയതോടെ ന്യായീകരണവുമായി സംഘം രംഗത്തെത്തി. ഇതൊരു തമാശ മാത്രമാണെന്നും ജീവനക്കാരന് യാതൊരു പരിക്കും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, തങ്ങള് അടുത്ത മാസം സേനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്നവരാണെന്നും തങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള ഈ വിദ്വേഷം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവര് പ്രതികരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ ന്യായീകരണങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് കൂടുതല് രോഷത്തിനാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പണം നല്കി ഒപ്പമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നിസ്സഹായരായി സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടികാട്ടി നിരവധി പേരാണ് ഇസ്രായേലി ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിക്കുന്നത്.