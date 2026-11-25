ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം; 55 ശതമാനം അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരും യുദ്ധവിരുദ്ധരെന്ന് സർവെtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരായ യു.എസ്–ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പുതിയ സർവേ. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കക്ക് അനുകൂലമായ നിബന്ധനകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന് തയാറാകണമെന്ന് 55 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കും സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാർക്കുമിടയിൽ ഈ നിലപാടിന് കൂടുതൽ പിന്തുണയുണ്ട്. യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തെ 80 ശതമാനം ഡെമോക്രാറ്റുകളും 59 ശതമാനം സ്വതന്ത്ര വോട്ടർമാരും പിന്തുണച്ചു. അതേസമയം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അനുഭാവികളിൽ 25 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഈ നിലപാടിനോട് യോജിച്ചത്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടത്തിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളെയും ഭൂരിപക്ഷം ഡെമോക്രാറ്റിക് വോട്ടർമാർ പിന്തുണച്ചു. ഇറാനെതിരായ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭരണകൂടം ഇടപെടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്.
സൈനിക നടപടികൾക്കുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് തടയണമെന്ന നിലപാടിനെ 53 ശതമാനം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗങ്ങളും പിന്തുണച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് ചർച്ചകളിൽ ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും 51 ശതമാനം പേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സർക്കാർ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയാലും ഫണ്ട് അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മേരിലാൻഡും ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഇപ്സോസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പോളിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സർവേ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നിബന്ധനകൾ എന്തുതന്നെയായാലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടിന് ലഭിച്ച ഉയർന്ന പിന്തുണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് സർവേയുടെ മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷിബ്ലി തെൽഹാമി പറഞ്ഞു.
“ഈ യുദ്ധത്തെ ജനങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നും അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ തയാറാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ അറിയുന്നതിനായി 1,022 അമേരിക്കൻ മുതിർന്ന പൗരന്മാരിലാണ് സർവേ നടത്തിയത്.
യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുക, സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ യുദ്ധനീക്കം തുടരുക എന്നീ മൂന്ന് നിർദേശങ്ങളിൽ ഏതിനെ പിന്തുണക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു സർവേയിലെ ഒരു ചോദ്യം. നിലവിലെ യുദ്ധനീക്കം തുടരണമെന്ന നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചത് വെറും 21 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ്. സൈനിക നടപടി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത് 18 ശതമാനം പേരാണ്.
“എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിവന്നാലും യുദ്ധം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് വ്യക്തമായും ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം,” തെൽഹാമി പറഞ്ഞു.
യുദ്ധം നടത്താനുള്ള അമേരിക്കൻ സർക്കാറിന്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് സർവേ. ഇറാന്റെ ആണവായുധം നിർമിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറക്കാൻ യുദ്ധം സഹായിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് 28 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ്. യുദ്ധത്തിനിടെ ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതോടെ ആഗോള എണ്ണവിതരണത്തെയും ബാധിച്ചു. കടലിടുക്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഇറാനാണെന്ന് 35 ശതമാനം പേരും, അമേരിക്കയാണെന്ന് 12.7 ശതമാനം പേരും വിശ്വസിക്കുന്നു.