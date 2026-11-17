തറയിൽ കിടന്ന ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ അടയാളം എടുത്ത് മോദി; പിന്നാലെ ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണംtext_fields
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഫോട്ടോ സെഷനായി തറയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ചിത്രം പതിച്ച അടയാളം എടുത്തുമാറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മോദിയുടെ പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 'അത് സൂക്ഷിച്ചോളൂ' എന്ന് പ്രതികരിച്ചു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടി.
ചൊവ്വാഴ്ച മനിലയിൽ ക്വാഡ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോട്ടോ സെഷനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. നേതാക്കൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി തറയിൽ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ അടങ്ങിയ അടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ചിത്രം പതിച്ച അടയാളം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മോദി കുനിഞ്ഞ് അതെടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട ട്രംപ് 'സേവ് ഇറ്റ്' എന്ന് പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ആസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ്, ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സനയെ തകായിച്ചി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് മോദി ഫോട്ടോ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്. 2023ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നസ്ബർഗിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെയും സമാനമായി തറയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പതാകയുടെ ചിത്രം പതിച്ച അടയാളം മോദി എടുത്തുമാറ്റിയിരുന്നു.
ഫോട്ടോ സെഷനിടെ മോദിയെ പ്രശംസിച്ചും ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളുമായും അവയുടെ നേതാക്കളുമായും മികച്ച ബന്ധമാണ് അമേരിക്കക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ്, മോദിയെ കരുത്തനായ നേതാവെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
'ഈ രാജ്യങ്ങളുമായും നേതാക്കളുമായും ഞങ്ങൾക്ക് മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. ഏറെക്കാലമായി ഇവരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അസാധാരണ വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ഇവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതും സഹായകരമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, അദ്ദേഹം വളരെ കരുത്തനായ മനുഷ്യനാണ്' -മോദിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള സഹകരണ കൂട്ടായ്മയാണ് ക്വാഡെന്ന് ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മോദി വ്യക്തമാക്കി. സമുദ്രസുരക്ഷ മുതൽ വിതരണശൃംഖലകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കൽ വരെയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ മുതൽ ദുരന്തനിവാരണം വരെയുമുള്ള മേഖലകളിൽ ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്വാഡും മനിലയും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2007ൽ നാല് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് മനിലയിലാണ്. പത്തുവർഷത്തിനുശേഷം 2017ൽ ക്വാഡ് ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചതും ഇതേ നഗരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനിലയിൽ വീണ്ടും ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ അഞ്ചുതവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സഹകരണം ശക്തമാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും കൂട്ടായ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും തെളിവാണിതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, ആസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്വാഡിന്റെ 2024നുശേഷമുള്ള ആദ്യ നേതൃതല ഉച്ചകോടിയാണ് മനിലയിൽ നടന്നത്. ട്രംപിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ക്വാഡ് നേതൃതല കൂടിക്കാഴ്ചയുമാണിത്.