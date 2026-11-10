ഇറാൻ യുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധ സൈനിക നടപടികളും; പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം

ഇറാൻ യുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധ സൈനിക നടപടികളും; പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയംtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അംഗം തോമസ് മാസി. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധം, ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബോട്ടുകൾക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണം, മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ സൈനിക നടപടികൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കിയെന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് കെന്റക്കിയിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയായ മാസി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച ജനപ്രതിനിധിസഭയുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ച ഉടനെയാണ് മാസി ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ സെപ്റ്റംബറിലും ഹെഗ്സെത്തിനെതിരെ എട്ട് കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രമേയം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസൺ സമ്മേളനം നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ജനുവരിയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നാണ് മാസിയുടെ നിലപാട്. പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയായത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെയും യുദ്ധാധികാര നിയമത്തിന്റെയും ലംഘനമാണെന്നാണ് പ്രമേയത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം. സൈനിക നടപടികൾക്ക് വ്യക്തമായ നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവഹാനിക്ക് കാരണമായെന്നും മാസി ആരോപിച്ചു.
യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറാനിലെ മിനാബിൽ സ്കൂളിന് നേരെ നടന്ന അമേരിക്കൻ ബോംബാക്രമണവും പ്രമേയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കരീബിയൻ കടലിലും പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബോട്ടുകൾക്കുനേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവശ്യമായ നിയമപരമായ സുരക്ഷാനടപടികൾ പാലിക്കാതെ നടത്തിയ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് മാസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുൻ വെനിസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദൂറോയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം, പെന്റഗണിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, യമനിലെ ഹൂതി വിമതർക്കെതിരായ സൈനിക നടപടി എന്നിവയും പ്രമേയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ തനിക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്നാണ് ഹെഗ്സെത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തന്റെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നയപരമായ വിയോജിപ്പുകളുള്ളവർ സൈനിക നടപടികളെ വിമർശിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിജയങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പാണെന്നുമായിരുന്നു ഹെഗ്സെത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അതേസമയം, ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം എതിർത്തു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുവേണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസന്റെ പ്രതികരണം. അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ 435 അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർ അനുകൂലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹെഗ്സെത്തിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനാകൂ. തുടർന്ന് സെനറ്റിലെ 100 അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനാകൂ.
നിലവിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിൽ പ്രമേയം പാസാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുസഭകളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടിയ മുന്നേറ്റത്തോടെ ജനുവരിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഹെഗ്സെത്തിനുമേലുള്ള സമ്മർദം വർധിച്ചേക്കും.