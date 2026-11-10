‘ഇത് ദേശസ്നേഹമല്ല, അട്ടിമറി...’; ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കം പ്രഹസനമെന്നും യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: തനിക്കെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത്. ഇറാൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ആരോപണത്തിൽ തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രഹസനമാണെന്നും നീക്കം പരാജയപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കെന്റക്കിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി തോമസ് മാസിയാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പുതിയ നീക്കവും പരാജയപ്പെടുമെന്നും പെന്റഗണിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. ‘ഇത് ദേശസ്നേഹമല്ല. അട്ടിമറിയാണ്. സൈനിക നടപടികളെ ഞാൻ പിന്തുണക്കുന്നു. അവ നടപ്പാക്കിയതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. നാളെ വീണ്ടും അവസരം ലഭിച്ചാലും ഞാൻ ഇതുതന്നെ ചെയ്യും’ -ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
തനിക്കെതിരെയും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനെതിരെയും ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ നയപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമെന്നാണ് ഹെഗ്സെത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഹെഗ്സെത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് തന്റെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. ഹെഗ്സെത്തിന് 'എ പ്ലസ്, പ്ലസ്, പ്ലസ്' ഗ്രേഡ് നൽകുന്നതായും അസംതൃപ്തനും രോഷാകുലനും പരാജിതനുമായ മുൻ കോൺഗ്രസ് അംഗം തോമസ് മാസിക്കെതിരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യണമോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക വോട്ടെടുപ്പ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ നടക്കും. ആറു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പെന്റഗണിൽ ഹെഗ്സെത്ത് ഒരു വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. തന്റെ കാലയളവിലെ സൈനിക മരണങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റ് യുദ്ധങ്ങളിലെ നഷ്ടങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ ഏകദേശം 60,000 അമേരിക്കൻ സൈനികരും കൊറിയൻ യുദ്ധത്തിൽ 37,000 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇറാനെതിരായ അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 18 പേരെ മാത്രമാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയത്തിൽ ഉന്നയിച്ച വിവിധ ആരോപണങ്ങൾക്കും ഹെഗ്സെത്ത് മറുപടി നൽകി.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബോട്ടുകൾക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയും വെനസ്വേലയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മദുറോയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന ആരോപണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാരിൽനിന്ന് അമേരിക്കയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ബോട്ടുകൾക്കുനേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. വെനസ്വേലയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മദുറോയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ലെന്നും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്നും ഹെഗ്സെത്ത് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. സഭ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമേയം തുടർന്ന് സെനറ്റിലേക്ക് അയക്കും. അവിടെ വിചാരണക്ക് സമാനമായ നടപടികളിലൂടെ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. സെനറ്റിലെ 100 അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേർ, അതായത് 67 പേർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹെഗ്സെത്തിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ കഴിയൂ. ഹെഗ്സെത്തിനെതിരായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നീക്കത്തെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത ജനുവരിയിൽ പുതിയ ജനപ്രതിനിധികൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്നതോടെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നിരവധി സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ സെനറ്റിൽ ഹെഗ്സെത്തിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ ആവശ്യമായ വോട്ടുകൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ലഭിക്കില്ല. സെനറ്റിൽ 54 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ച് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ 67 വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്.