പാകിസ്താൻ ടി.വി അവതാരക വീട്ടിൽ വെടിയേറ്റുമരിച്ചു; ഭർത്താവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

പാകിസ്താൻ ടി.വി അവതാരക വീട്ടിൽ വെടിയേറ്റുമരിച്ചു; ഭർത്താവ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്താനിലെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലിലെ അവതാരകയായ റബിയ അഹ്സനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും വെടിവെക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
റാവൽപിണ്ടിയിലെ ഗുൽഷനാബാദ് പ്രദേശത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. തോക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിയതാണെന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ വാദമെന്ന് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സിറ്റി പൊലീസ് ഓഫിസർ ഹസ്സൻ മുഷ്താഖ് സുഖേര അറിയിച്ചു.
സിറ്റി പൊലീസ് ഓഫിസറും സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. പഞ്ചാബ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഏജൻസിയുടെ സംഘം സ്ഥലത്തുനിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപരമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ പാകിസ്താൻ പ്രഥമ വനിത അസീഫ ഭൂട്ടോ-സർദാരി കടുത്ത ദുഃഖവും നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇതേ പ്രദേശത്ത് അടുത്തിടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എക്സിക്യൂട്ടീവായ ഹിന ജാവേദും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മാധ്യമ ഡിജിറ്റൽ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.