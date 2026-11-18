ഇറാന് വേണ്ടി ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട പാക് പൗരന് 27.5 വർഷം തടവ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെയും മറ്റ് പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും വധിക്കാൻ ഇറാനുവേണ്ടി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പാകിസ്താൻ പൗരന് 27.5 വർഷം തടവുശിക്ഷ. 48കാരനായ ആസിഫ് റാസ മർച്ചന്റിനെയാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്ലിൻ ഫെഡറൽ കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച ശിക്ഷിച്ചത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനും വാടകക്കൊലപാതകത്തിന് ശ്രമിച്ചതിനുമാണ് 330 മാസം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്.
2020 ജനുവരിയിൽ ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് ഇറാൻ സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ചതിന് പ്രതികാരമായാണ് കൊലപാതക പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു സുലൈമാനിയുടെ വധം. മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനായി ട്രംപിനെതിരെ മത്സരിച്ച നിക്കി ഹേലി എന്നിവരും മർച്ചന്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ എത്തിയ ഇറാൻ ഏജന്റിന് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിച്ചെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ച് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെ വിദേശരാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭീകര ഗൂഢാലോചനകൾ നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഒരിക്കലും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പതിവ് രീതിയിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്ന് വാഷിങ്ടൺ ആരോപിച്ചപ്പോൾ, അമേരിക്കൻ നേതാക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം.
2024ലാണ് മർച്ചന്റ് അമേരിക്കയിൽ വാടകക്കൊലയാളികളെ തേടിയത്. രാഷ്ട്രീയ റാലിക്കിടെ കൊലപാതകം നടത്താൻ മാഫിയാ സംഘങ്ങളെയോ ക്രിമിനലുകളെയോ നിയോഗിക്കാനായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ച നിർദേശം. എന്നാൽ, ഇയാൾ സമീപിച്ചവർ വേഷംമാറിയെത്തിയ എഫ്.ബി.ഐ ഏജന്റുമാരായിരുന്നു. 2024 ഏപ്രിലിൽ ഇയാൾ സഹായം തേടിയ ഒരാൾ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും രഹസ്യ വിവരദാതാവായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ കൊലപാതക പദ്ധതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജൂലൈ 12ന് ടെക്സാസിൽ വെച്ച് മർച്ചന്റ് അറസ്റ്റിലായി.
വിചാരണക്കിടെ കുറ്റം നിഷേധിച്ച മർച്ചന്റ്, ടെഹ്റാനിലുള്ള കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപസുമായി (ഐ.ആർ.ജി.സി) മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ സഹകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി നൽകി. ആരെയെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി വധിക്കാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ടെഹ്റാനിലെ ചർച്ചകൾക്കിടെ ഇറാനിയൻ നിയന്ത്രകൻ മൂന്ന് പേരുകൾ പരാമർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. ട്രംപായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായും മർച്ചന്റ് കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു.
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി അവസാനമാണ് മർച്ചന്റിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്. വിചാരണ ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഇസ്രായേലുമായി ചേർന്ന് ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടത്.