പാകിസ്താൻ മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ; മൂന്നുവർഷത്തിനിടെ ആദ്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താൻ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി മുസദ്ദിഖ് മസൂദ് മാലിക് വെള്ളിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. എസ്.സി.ഒ നാഗരികതാ സംവാദ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ പാക് നേതാവാണ് മുസദ്ദിഖ് മസൂദ് മാലിക്.
നവംബർ 20 മുതൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന സംവാദ വേദിയിൽ പാകിസ്താൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് മുസദ്ദിഖ് മസൂദ് മാലിക്കാണ്. 2025 മേയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുണ്ടായ നാല് ദിവസം നീണ്ട സൈനിക സംഘർഷത്തിന് ശേഷം പാക് മന്ത്രിമാരാരും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി, ഇന്ത്യ പാകിസ്താനിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള സംഘർഷത്തിന് വഴിവെച്ചത്. തുടർന്ന് നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി.
സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച പാക് നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പാകിസ്താൻ മുസ്ലിം ലീഗ്(നവാസ്) പാർട്ടി നേതാവായ മുസദ്ദിഖ് മസൂദ് മാലിക്. നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ കരാർ മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ജൂണിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ സംസാരിക്കവെ ‘നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ തൊടുന്നവരുടെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റും’ എന്ന പ്രകോപനപരമായ പരാമർശവും മാലിക് നടത്തിയിരുന്നു. എസ്.സി.ഒ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് മാലിക് എത്തിയതെന്ന് പാകിസ്താൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
നാഗരികതകൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും നയതന്ത്ര രംഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്താൻ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് മാലിക് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഷാങ്ഹായ് സ്പിരിറ്റ്’ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ആശയങ്ങളായ സംവാദം, സഹകരണം, പരസ്പര ധാരണ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എസ്.സി.ഒയിലെ സജീവ അംഗമെന്ന നിലയിൽ പാകിസ്താൻ വഹിക്കുന്ന പങ്കാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2026–27 വർഷത്തേക്കുള്ള എസ്.സി.ഒ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷപദവിയും പാകിസ്താനാണ് വഹിക്കുന്നത്.