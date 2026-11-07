ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യ വിദേശ സഞ്ചാരി; പാകിസ്താന് നേട്ടം

ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യ വിദേശ സഞ്ചാരി; പാകിസ്താന് നേട്ടംtext_fields
ബെയ്ജിങ്: ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് നിർണായക നാഴികക്കല്ല് കുറിക്കാൻ ചൈനയും പാകിസ്താനും. ചൈന സ്വന്തമായി നിർമിച്ച തിയാങ്ഗോങ് (Tiangong) ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു വിദേശ യാത്രികനെ അയക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് പാകിസ്താൻ. ചൈനയുടെ ഷെൻഷൗ-24 (Shenzhou-24) ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പാക് പൗരൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കും. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ച ചരിത്രപരമായ ബഹിരാകാശ സഹകരണ കരാറിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ ദൗത്യം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.
പാകിസ്താന്റെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ 'സുപാർകോ' (SUPARCO) വഴിയാണ് ദൗത്യത്തിനായുള്ള പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അലി, ഖുറം ദാവൂദ് എന്നീ രണ്ട് പേരാണ് നിലവിൽ ചൈനയിൽ ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കൊപ്പം കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലുള്ളത്. പരിശീലനം പൂർത്തിയായ ശേഷം ഇവരിൽ ഒരാളെയായിരിക്കും അന്തിമമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക. 'പേലോഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്' എന്ന സുപ്രധാന ചുമതലയായിരിക്കും പാക് പ്രതിനിധിക്കുണ്ടാവുക. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക ഗവേഷണങ്ങൾ, ഡാറ്റ വിശകലനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം.
ചൈന കെട്ടിപ്പടുത്ത തിയാങ്ഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധി എത്തുന്ന ആദ്യ സംഭവം കൂടിയാണിത്. ചൈനയുടെ ചരിത്രപരമായ ചാങ്'ഇ-6 മൂൺ മിഷനിൽ പാകിസ്താന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റായ iCube-Q വിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാന ചൈന-പാക് ബഹിരാകാശ സഹകരണമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അയൽരാജ്യവുമായുള്ള ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പാകിസ്താന്റെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമായി ഈ ദൗത്യം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.