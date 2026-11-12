ഇറാൻ പൗരന്മാരുമായെത്തിയ യു.എസ് വിമാനം പാകിസ്താൻ തിരിച്ചയച്ചു

ഇറാൻ പൗരന്മാരുമായെത്തിയ യു.എസ് വിമാനം പാകിസ്താൻ തിരിച്ചയച്ചുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ പൗരന്മാരെ നാടുകടത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു. പാകിസ്താൻ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാൻ പൗരന്മാരുമായി പുറപ്പെട്ട വിമാനം ചൊവ്വാഴ്ച വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇറാൻ അമേരിക്കൻ ലീഗൽ ഡിഫൻസ് ഫണ്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എബിസി ന്യൂസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
പാകിസ്താൻ വഴി ഇറാനിലേക്ക് ഇവരെ തിരിച്ചയക്കാനായിരുന്നു അമേരിക്കൻ അധികൃതരുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ, ഇറാൻ പൗരന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകിസ്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പാകിസ്താന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.അരിസോണയിലെ മേസയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യ വിമാനം ഞായറാഴ്ചയും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് യാത്ര റദ്ദാക്കുകയും അവരെ വീണ്ടും തടങ്കൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
നാടുകടത്തൽ നടപടിക്ക് വിധേയരാകുന്നവരിൽ ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് (ഡിഎച്ച്എസ്) വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആക്രമണം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ബാലപീഡനം, ഗാർഹിക പീഡനം, അനധികൃതമായി ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നാണ് വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. ഇവർക്കെതിരെ അന്തിമ നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും അമേരിക്കയിൽ തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് ജഡ്ജിമാർ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും ഡിഎച്ച്എസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിപുലമായ നാടുകടത്തൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
അതേസമയം, നിലവിലെ ഇറാൻ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ യു.എസ് ജില്ലാ ജഡ്ജി അനാ റെയേസ് കടുത്ത വിമർശനമുയർത്തി. ഒക്ടോബർ 15ന് നടന്ന ഹിയറിംഗിനിടെയാണ് ജഡ്ജി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ആളുകളെ നാസി ജർമ്മനിയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് സമാനമാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അമേരിക്ക ബോംബാക്രമണം നടത്തുന്ന, തുടർന്നും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ തിരിച്ചയക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, നാടുകടത്തൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാപദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും അന്തിമ പദ്ധതി തയ്യാറായി 24 മണിക്കൂറിനകം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ജഡ്ജി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശനമായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.