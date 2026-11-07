പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ച് പാകിസ്താൻ; വിസ നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ച് പാകിസ്താൻ; വിസ നൽകാൻ തയ്യാറെന്ന് പ്രഖ്യാപനംtext_fields
ഇസ്ലാമാബാദ്: പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പാകിസ്താൻ സന്ദർശിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ വിസ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് പാകിസ്താൻ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സജ്ജാദ് ഹൈദർ ഖാനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവിന്റെ സന്ദർശന സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് പ്രതികരണം.
നവംബർ 27ന് ലാഹോറിൽ നടക്കുന്ന ലോക പഞ്ചാബി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചതായി ഒക്ടോബർ 23ന് ഭഗവന്ത് മാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ പാകിസ്താനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തനിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഭഗവന്ത് മാൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കർതാർപൂർ ഇടനാഴി വീണ്ടും തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പാകിസ്താനിലെ കർതാർപൂർ സാഹിബ് സന്ദർശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഭഗവന്ത് മാൻ നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിലുള്ള ഡേരാ ബാബ നാനക്കിനെയും പാകിസ്താനിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കർതാർപൂർ ഇടനാഴി. സിഖ് മതസ്ഥാപകനായ ഗുരുനാനാക്ക് ദേവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് സിഖ് തീർഥാടകർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഇടനാഴി ആരംഭിച്ചത്.
പാകിസ്താൻ വിസയില്ലാതെ സിഖ് തീർഥാടകർക്ക് ഗുരുദ്വാര ദർബാർ സാഹിബിലെത്താനുള്ള സൗകര്യമാണ് കർതാർപൂർ ഇടനാഴി ഒരുക്കുന്നത്.
എന്നാൽ 2025 മേയ് 7 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ യാത്രയ്ക്കായി ഇടനാഴി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഒമ്പത് ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ പുലർച്ചെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള തീർഥാടന യാത്ര നിർത്തിവെച്ചത്.നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പാകിസ്താൻ തയ്യാറാണെന്നും അറിയിച്ചു.
മതപരമായ തീർഥാടനങ്ങൾക്ക് പാകിസ്താൻ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സജ്ജാദ് ഹൈദർ ഖാൻ അറിയിച്ചു.
2025ൽ ഇന്ത്യൻ മതതീർഥാടകർക്കായി 9,000ത്തിലധികം വിസകൾ പാകിസ്താൻ അനുവദിച്ചതായും ഇതിൽ സിഖ്, ഹിന്ദു തീർഥാടകരും ഉൾപ്പെടുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിനിടെ സിഖ് തീർഥാടകർക്കായി 4,000ത്തിലധികം അധിക വിസകളും അനുവദിച്ചു.
ഈ മാസം അവസാനം ബാബാ ഗുരുനാനാക്കിന്റെ 557-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നങ്കാന സാഹിബിൽ എത്തുന്ന നിരവധി സിഖ് തീർഥാടകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പാകിസ്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഖാൻ പറഞ്ഞു.
ടാക്സില, തഖ്ത്-ഇ-ബാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെയുള്ള ബുദ്ധമത പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനുമായി പാകിസ്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും ,ഇതിനായി പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.